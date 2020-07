Dove vedere PARMA NAPOLI Streaming Diretta TV

Parma Napoli Streaming Gratis e diretta televisiva senza Rojadirecta. Tutto pronto per la sfida in diretta tv delle ore 19:30 di oggi mercoledì 22 luglio 2020 con la partita offerta nei servizi digitali di DAZN. Si gioca per il 35esimo turno del calendario di calcio di Serie A stagione 2019/2020. Mancano 4 giornate alla fine del campionato.

Bilancio in equilibrio nelle ultime sette sfide di Serie A tra Parma e Napoli, con tre successi per parte e un pareggio. Il Parma ha affrontato 17 volte il Napoli in gare interne: per i padroni di casa otto vittorie, tre pareggi e sei sconfitte. Il Parma ha vinto solamente una delle ultime otto partite casalinghe contro il Napoli in Serie A, con due pareggi e cinque successi partenopei nel periodo.

Dove vedere Parma Napoli Streaming Gratis senza Rojadirecta Video Online Oggi

Potete vedere Parma Napoli con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN e sul canale satellitare DAZN1

per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN.è illegale e non si può usare perchè oscurata.non viene trasmessa in chiaro.

Diretta streaming su pc, tablet e smartphone su DAZN (gratis per gli abbonati), raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC. Al termine della sfida, gli highlights e l’evento integrale saranno messi a disposizione dei clienti anche per la visione on demand.

Parma Napoli Streaming, probabili formazioni



Parma (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, Dermaku, Pezzella; Grassi, Brugman, Kurtic; Kulusevski, Inglese, Gervinho. Allenatore D’Aversa. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Cornelius, Scozzarella, Kucka, Bruno Alves, Gagliolo.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme, Zielinski; Politano, Lozano, Insigne. Allenatore Gattuso. Squalificati: Milik. Indisponibili: Mertens, Younes.