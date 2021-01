Dove vedere Parma-Sampdoria Streaming Gratis Video

Dove guardare Parma Sampdoria in streaming e in diretta tv, partita valida per la 19a giornata di Serie A, ultima del girone di andata. L’ultimo confronto tra le due squadre nello scenario del stadio Tardini risale al 19 luglio 2020: 2-3 in favore dei blucerchiati, capaci di recuperare dallo 0-2 con un tris firmato Chabot (ora allo Spezia), Quagliarella e Bonazzoli (ora al Torino). Inizio alle ore 20:45 di oggi domenica 24 gennaio 2021.

Dove vedere Parma Sampdoria Streaming Gratis senza Rojadirecta Video Online Oggi

Potete vedere Parma Sampdoria con Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite). La partita non si può vedere su Rojadirecta TV.

Il Parma ha ottenuto due successi finora nel girone di andata (7N, 9P): l’unica stagione in cui i crociati si sono fermati a due vittorie nella prima metà del campionato è stata la 2006/07 – in quell’anno, penultimi a metà torneo, furono portati alla salvezza da Claudio Ranieri.

Come vedere Parma Sampdoria Streaming al posto di TarjetaRojaOnline Gratis



Diretta streaming su pc, tablet e smartphone sul sito internet Sky Go (link skygo.

sky.it – gratis per gli abbonati), raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC. Match online anche su Now TV (link www.nowtv.it), registrandosi al sito e acquistando uno dei pacchetti disponibili. Parma Sampdoria non si può vedere superchè considerata non legale.

La Sampdoria ha subito gol in tutte le ultime 14 partite di Serie A, record negativo per una singola squadra allenata da Claudio Ranieri nel massimo campionato italiano.

Parma Sampdoria probabili Formazioni



Le formazioni che ci piacerebbe vedere in campo questa sera:

PARMA (4-3-3): Sepe; Conti, Iacoponi, Gagliolo, Giu Pezzella; Hernani, Brugman, Kurtic; Kucka, Cornelius, Gervinho. Allenatore D’Aversa. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Balogh, Bruno Alves, Gagliolo, Karamoh, Laurini, Nicolussi Caviglia, Osorio, Valenti.

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Thorsby, A Silva, Jankto; Torregrossa, Quagliarella. Allenatore Ranieri. Squalificati: nessuno. Indisponibili: A Ferrari, Gabbiadini.