Dove Vedere Partenza Gara Francia GP F1 2021 Streaming Gratis: Ferrari a Le Castellet

Diretta GP Francia Streaming F1 2021 senza Rojadirecta. Alle ore 15:00 italiane di oggi domenica 20 giugno 2021 si potrà vedere la diretta streaming su Sky della partenza gara del GP di Francia di Formula 1. Max Verstappen (Red Bull) e Lewis Hamilton (Mercedes) partiranno in prima fila. L’olandese ha messo la parola fine al dominio Mercedes degli ultimi anno sul tacciato di Le Castellet. In seconda fila le stesse vetture, ma a posti invertiti, con Valtteri Bottas davanti a Sergio Perez. La Ferrari di Carlos Sainz apre la terza fila, mentre Charles Leclerc parirà con il settimo tempo.

Dove Vedere Partenza Gara Francia GP F1 2021 Streaming Gratis senza Rojadirecta: Ferrari a Le Castellet

Le immagini in diretta Gran Premio di Francia di Formula 1 2021 dal circuito Paul Ricard di Le Castellet, verranno trasmesse sui canali digitali di Sky Sport F1 (canale 207) e su Sky Sport Uno (canale 201), anche in 4K HDR, grazie a Sky Q.

GP Francia Live streaming gratis (per gli abbonati) della corsa su Sky Go in tempo reale. A pagamento su Now TV (per tutti) con i vostri smartphone, tablet e pc.

Carlos Sainz (Ferrari) commenta il 5° posto sulla griglia di partenza

“Se abbiamo fatto passi avanti nelle curve veloci? Stiamo lavorando su questo aspetto, ma non succede da una gara all’altra. In ogni gara proviamo una cosa diversa per crescere nella direzione giusta, a volte sbaglieremo e andremo indietro, in altre troveremo dei miglioramenti.

Ieri il passo di gara non era male, anzi era abbastanza buono. Certo, è lontano dai primi quattro, ma questo non era un problema“.

“Le Alpha Tauri in gara vanno forte. Non so se sanno gestire le gomme come la Red Bull. Loro sono una Red Bull B, sappiamo che hanno qualcosa sulla gestione della pressione delle gomme in più di noi, quindi sarà difficile tenerle dietro. Davanti sono lontani, tuttavia se succederà qualcosa io ci proverò, come sempre. Ma la gara sarà con Gasly, Leclerc e le McLaren”.

Charles Leclerc (Ferrari) dopo le qualifiche del sabato



“Ho fatto veramente fatica a guidare con questo sottosterzo che avevamo. Carlos ha fatto un grandissimo lavoro guidando molto meglio di me in quelle condizioni lì. Alla fine non è un giorno negativo per il team. Quinto e settimo non è malissimo, siamo in lotta con quelli con cui lottiamo veramente, cioè le McLaren. Ma dopo ieri mi aspettavo di più oggi”.

“Spingevo troppo all’ingresso delle curve e questo mi ha aggiunto sottosterzo nella macchina facendomi faticare. Ma analizzerò bene i dati come sempre e domani tornerò più forte. Domani speriamo di guadagnare posizioni e di concludere la gara vicini io e Sainz. Il primo run sarà un po’ difficile domani perché le gomme non le ho viste molto bene dopo il run in Q2, poi però non ci saranno particolari motivi per faticare più degli avversari diretti”.