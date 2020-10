Dove Vedere POLONA ITALIA Streaming Diretta Video Gratis Online

Polonia Italia senza Rojadirecta: dove streming live e diretta tv. Oggi domenica 11 ottobre 2020 si gioca Polonia Italia, terza giornata del Gruppo 1 della Lega A della UEFA Nations League. Sarà possibile, dallo Stadion Energa di Danzica, vedere il match in diretta tv in chiaro su Rai Uno (canale 1 e 501 HD del digitale terrestre). Alla Nazionale manca forse un fuoriclasse come Lewandowski, ma il ct sottolinea l’alto livello medio del gruppo, oltre al gioco di squadra consolidato: “Lewandowski manca a tante squadre, la Polonia è fortunata ad averlo. Noi abbiamo messo insieme un’ottima squadra, cercheremo di sfruttare le nostre qualità”.

Dove Vedere Polonia Italia Streaming senza Rojadirecta Diretta Video Gratis Online.

Il match Polonia Italia si potrà vedere anche in diretta streaming in chiaro su pc e notebook sarà sufficiente collegarsi alla piattaforma Rai Play (link https://www.

raiplay.it), mentre per gustarsi la gara degli azzurri su dispositivi mobili come tablet e smartphone, occorrerà scaricare l’applicazione per sistemi Android e iOS.

Probabilmente il match sarà anche disponibile in streaming su YouTube e con Facebook Live-Stream. Ricordiamo che Rojadirecta non è più considerata una valida alternativa per lo streaming calcio in quanto il sito è stato chiuso in Italia perchè illegale.

Fiscio d’inizio di Polonia-Italia alle ore 20:45 di oggi domenica 11 ottobre 2020.

Probabili formazioni Polonia Italia.

Polonia (4-4-1-1): Fabianski; Kedziora, Glik, Walukiewicz, Bereszynski; Jozwiak, Goralski, Krychowiak, Grosicki; Klich, Lewandowski. DT Brzeczek.

Italia (4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Verratti, Jorginho, Barella; Chiesa, Immobile, Kean. DT Mancini.