Dove Vedere PORTO JUVENTUS Streaming senza ROJADIRECTA Video Online UCL: Uribe vs CR7 Ronaldo

Tutto pronto all’Estadio do Dragão di Oporto (Portogallo) per la diretta streaming di Porto Juventus in programma oggi mercoledì 17/02/2021 alle ore 21:00 italiane: partita di andata degli ottavi di finale di Champions League. La Juventus di Pirlo ha strappato il pass per gli ottavi di Champions League come prima del Gruppo G davanti al Barcellona, sconfitto per 0-3 al “Camp Nou”. L’unico ko in questa edizione era arrivato sempre contro i blaugrana, in casa. Per il resto cammino netto con cinque vittorie, 14 goal fatti e solo 4 subiti. Andiamo a scoprire dover vedere Porto Juventus in streaming e in diretta tv.

Porto Juventus streaming gratis: le formazioni

PORTO (4-4-2): Marchesin; Manafá, Mbemba, Pepe, M Sarr; J Corona, Sérgio Oliveira, Uribe, Otávio; Marega, Taremi. Allenatore Sérgio Conceição.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, Chiellini, de Ligt, Alex Sandro; McKennie, Bentancur, Rabiot, Federico Chiesa; Alcaro Morata, CR7 Cristiano Ronaldo. Allenatore Andrea Pirlo.

Arbitro: Carlos Del Cerro Grande (Spagna), coadiuvato dagli assistenti Juan Carlos Yuste e Roberto Alonso Fernandez.

Dove vedere Porto Juventus Streaming Gratis e diretta online senza Rojadirecta.

IV uomo José Maria Sanchez, mentre al VAR è stato designato Alejandro Hernandez, assistito dall’AVAR Ricardo De Burgos.

Porto Juventus video streaming gratis con Sky Sport Uno (canali 472 in HD e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite). Video streaming gratis per gli abbonati con Sky Go (link skygo.sky.it) e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app.

Match online anche su Now TV (link www.nowtv.it), registrandosi al sito e acquistando uno dei pacchetti disponibili. Servizio streaming riservato per la visione su pc, smartphone e tablet, per seguire le partite streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps. Rojadirecta e TarjetaRojaOnline Gratis oscurati perchè considerati illegali in Italia.

Non ci sarà la diretta in chiaro su Canale 5 e quindi nemmeno lo streaming online sul sito di Mediaset Play.