Dove Vedere PORTOGALLO GERMANIA Streaming TV Gratis Oggi | Ronaldo vs Muller | Euro 2020 Gruppo F

Portogallo Germania streaming senza Rojadirecta video sui canali digitali nazionali Rai. Match valido per la 2a giornata del Gruppo F degli Europei 2021 (Euro 2020) di calcio. Il Ct del Portogallo Fernando Santos ha affrontato la Germania una sola volta, quando la sua Grecia ha perso 4-2 contro la squadra di Löw ai quarti di UEFA EURO 2012. “La Germania è molto forte ma troverà di fronte una grande squadra. Non temo la nazionale tedesca ma non siamo favoriti”: così il commissario tecnico del Portogallo, Fernando Santos, nella conferenza stampa della vigilia. Mentre aspettiamo l’inizio della partita andiamo a scoprire dove vedere Portogallo Germania streaming gratis online.

Le probabili formazioni di Portogallo Germania



Portogallo (4-2-3-1): Rui Patricio; N Semedo, Ruben Dias, Pepe, Raphael; Carvalho, Danilo; B Silva, Bruno, Diogo Jota; CR7 Cristiano Ronaldo. CT Santos. In panchina: Anthony Lopes, Rui Silva, Fonte, Dalot, Moutinho, Ruben Neves, Renato Sanches, Rafa Silva, Sergio Oliveira, Pedro Gonçalves, André Silva, Joao Felix.

Germania (4-3-3): Neuer; Ginter, Hummels, Rüdiger, Kimmich; Gündogan, Kroos, Gosens; Sané, Müller, Gnabry. CT Löw. In panchina: Leno, Trapp, Halstenberg, Havertz, Volland, Werner, Musiala, Süle, Neuhaus, Goretzka, Emre Can, Koch, Günter.

Arbitro: Anthony Taylor (Inghilterra).

Vedere Portogallo Germania streaming gratis e diretta online

Gurdalinee: Beswick e Nunn. Quarto Uomo: Jovanovic (Serbia). VAR: Attwell. AVAR: Martinez Munuera, Prieto e Hernandez (Spagna).

Diretta Portogallo Germania a partire dalle ore 18:00 italiane di oggi sabato 19 giugno 2021. Sarà trasmessa in chiaro su Rai 1. Streaming online gratis per tutti con il sito internet servizio offerto da Rai Play (link www.raiplay.it) e da utilizzare con tutti i media, dall’iPhone, iPad, Android o Samsung Apps, fino a laptop, smartphone e tablet, oppure con un notebook nella relativa pagina web all’indirizzo www.raiplay.it. Non c’è quindi bisogno di cercare Portogallo Germania con Rojadirecta.

Portogallo Germania è disponibile anche su Sky Sport Uno (numero 201 satellite, 472 e 482 digitale terrestre), Sky Sport Football (numero 203 satellite) e Sky Sport (numero 251 satellite). Video Streaming Gratis per gli abbonati su SkyGo (link skygo.sky.it) e a pagamento per tutti con Now. Ricordati di guardare il calcio online con la privacy e la sicurezza di una connessione VPN.