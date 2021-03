Dove vedere PSG BARCELLONA Streaming Live Video: Icardi vs Messi

Tutto pronto al Parco dei Principi di Parigi per la diretta PSG Barcellona in streaming in programma oggi mercoledì 10/03/2021 alle ore 21:00 italiane: partita di ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Occhi puntati sulla sfida tutta argentina tra Mauro Icardi e Leo Messi (nella foto di copertina).

Il Barcellona è chiamato a un’altra impresa storica, come quella centrata nel 2017 tra lo stupore generale. Allora, sempre agli ottavi di finale, il Psg partiva dal 4-0 conquistato in casa ma fu sconfitto al Camp Nou con un incredibile 6-1 per i catalani, capaci di segnare tre reti dall’88’ al fischio finale. Ora si parte dal 4-1 conquistato dai parigini in trasferta grazie alla tripletta di un super Mbappé e alla rete di Kean. Messi e compagni sono costretti a cercare un’altra rimonta leggendaria: al Barça riuscirà il bis? Andiamo a scoprire dover vedere PSG Barcellona in streaming e in diretta tv.

PSG Barcellona in chiaro su Canale 5 e Mediaset Play?



La partita non sarà trasmessa in diretta in chiaro su Canale 5, e quindi nemmeno in streaming gratuito online su Mediaset Play.

PSG Barcellona Streaming Gratis: le formazioni

Paris SG (4-2-3-1): Navas; Florenzi, Marquinhos, Kimpembe, Kurzawa; Gueye, Paredes; Di Maria, Verratti, Mbappé; Mauro Icardi. Allenatore Mauricio Pochettino. In panchina: Sergio Rico, Letellier, Kehrer, Bakker, Diallo, Dagba, Danilo Pereira, A Herrera, Rafinha, Draxler, Michut, Sarabia.

Barcellona (3-1-4-2): Ter Stegen; Mingueza, Lenglet, Umtiti; Busquets; Dest, F De Jong, Pedri, Jordi Alba; Leo Messi, Dembelé. Allenatore Roenald Koeman. In panchina: Neto, Inaki Pena, Junior Firpo, Ilaix Moriba, Pjanic, Mathues, Riqui Puig, Trincao, Griezmann, Konrad, Braithwaite.

Arbitro: Taylor (Inghilterra). Guardalinee: Beswick e Nunn. IV Uomo: Coote. VAR: Attwell. AVAR: Tierney.

Dove vedere PSG Barcellona Streaming Gratis e diretta online senza Rojadirecta.

PSG Barcellona in diretta tvcon Sky Sport Uno (canali 472 in HD e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 252 del satellite). Video streaming gratis per gli abbonati con Sky Go (link skygo.sky.it) e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app.

Match online anche su Now TV (link www.nowtv.it), registrandosi al sito e acquistando uno dei pacchetti disponibili. Servizio streaming riservato per la visione su pc, smartphone e tablet, per seguire le partite streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps. Rojadirecta e TarjetaRojaOnline Gratis oscurati perchè considerati illegali in Italia.

PSG Barcellona nella storia

Il Barcellona ha giocato cinque volte nella sua storia in trasferta contro il Paris Saint-Germain: il bilancio è di una sola vittoria, un pareggio e tre sconfitte. L’ultima, come detto, risale al 14 febbraio 2017 e a quel famoso 4-0. Mentre l’unico successo è datato 15 aprile 2014: 3-1 dei catalani al Parco dei Principi nell’andata dei quarti di finale con gol di Neymar e doppietta di Suarez, prima dell’autogol di Mathieu.

La Gazzetta dello Sport ci ricorda che quel Barcellona vinse poi la coppa, superando la Juventus nella finale di Berlino. In generale, il Barça ha vinto quattro delle ultime sei partite giocate contro il Psg: il bilancio, considerando tutte le competizioni (c’è anche una finale di Coppa delle Coppe nel 1997, vinta dai catalani con Ronaldo) è di cinque vittorie dei blaugrana, tre pareggi e altrettanti successi dei francesi.