Dove vedere PSG-Juventus Streaming Gratis in italiano Video TV Online

PSG-Juventus Streming Gratis italiano senza Rojadirecta. PSG-Juventus, partita valida per l’apertura del Gruppo H della fase a gironi di Champions League, andrà in scena alle ore 21 italiane di oggi martedì 6 settembre 2022 allo stadio “Parco dei Principi” di Parigi in Francia. Andiamo subito a scoprire dover vedere PSG-Juventus streaming e in diretta tv.

Come guardare PSG-Juventus TV Gratis invece di Rojadirecta Online



Potete vedere PSG-Juventus in tv e in chiaro su Canale 5 di Mediaset. La partita sarà a disposizione anche sui canali digitali di Sky Sport Uno (201), Sky Sport (252) e Sky Sport 4K (213). Sul sito e sulla app de La Gazzetta delo Sport avrete la possibilità di seguire la diretta testuale della partita. Alla stessa ora possiamo anche vedere Salisburgo-Milan.

PSG-Juventus streaming gratis: le formazioni

L’ex allenatore di Milan e della stessa Juventus ha spesso difeso in passato l’operato di Allegri, ma domenica sera dagli studi di ‘Sky Calcio Club’ non è stato tenero nel commentare la prova della squadra a Firenze e in particolare le dichiarazioni post-partita di Allegri, dichiaratosi soddisfatto per il pareggio rimediato nonostante un secondo tempo giocato interamente in difesa e senza tiri in porta:

“La Juve non può giocare in questa maniera. Allegri deve fare qualcosa in più, non il battutista, deve rimettersi a lavorare per tirare fuori quel qualcosa in più dalla squadra e tornare a vincere. La Juventus va a momenti, non si capisce cosa voglia fare”.

PSG (3-4-1-2): Donnarumma; Sergio Ramos, Marquinhos, Kimpembe; Hakimi, Vitinha, Verratti, Mendes; Leo Messi; Neymar, Mbappé. Allenatore Galtier. A disposizione in panchina: K Navas, Sergio Rico, Fabian Ruzi, Danilo Pereira, Renato Sanches, Carlos Soler, Mukiele, Ekitike, Sarabia.

Juventus (3-5-2): Perin; Bremer, Bonucci, Danilo; Cuadrado, Rabiot, Paredes, Miretti, Kostic; Milik, Vlahovic. Allenatore Max Allegri. A disposizione in panchina: Pinsoglio, Garofani, De Sciglio, Gatti, Rugani, Alex Sandro, Fagioli, Locatelli, McKennie, Soulé, Kean.

Arbitro: Anthony Taylor (43 anni, Inghilterra). Assistenti: Beswick-Nunn. IV Uomo: Coote. VAR: Fritz (Germania). Assistente VAR: Dingert (Germania).

Dove vedere PSG-Juventus Streaming Gratis senza Rojadirecta



PSG-Juventus streaming online gratis con Sportmediaset e per gli abbonati con Sky Go (link skygo.sky.it), la piattaforma di streaming video che puoi vedere dal tuo Computer, Tablet, Smartphone e Smart TV connessa ad internet. Match online anche su Now TV (link www.nowtv.it), registrandosi al sito e acquistando uno dei pacchetti disponibili. La partita non si può vedere su Rojadirecta TV perchè considerata illegale in Italia.

Alternative a Rojadirecta? Abbiamo Video YouTube, Facebook Live-Stream e Periscope, oppure il raccoglitore internet di links online gratuiti “Rojadirecta TV Online” o “RojadirectaTV” che però è stato dichiarato illegale in Italia. Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter e sul sito del Corriere dello Sport ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.