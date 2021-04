Dove Vedere PSG MANCHESTER CITY Streaming Video Gratis Online UCL: Neymar vs De Bruyne

Tutto pronto al Parco dei Principi di Parigi (Francia) per la diretta streaming di PSG Manchester City in programma oggi martedì 27/04/2021 alle ore 21:00 italiane: partita di andata delle semifinali di Champions League. Il Manchester City ha eliminato il PGS nel loro unico precedente confronto nelle eliminatorie di Champions League, con un 3-2 complessivo nei quarti di finale della Champions League 2015-2016, con Kevin de Bruyne marcatore del gol decisivo nella gara di ritorno all’Eithiad stadium. Andiamo a scoprire dover vedere PSG Manchester City in streaming e in diretta tv.

PSG Manchester City Streaming Gratis: le formazioni

PSG (4-3-3): Keylor Navas; Florenzi, Kehrer, Kimpembe, Kurzawa; Gueye, Paredes, Verratti; Di Maria, Mbappé, Neymar. Allenatore Pochettino.

Manchester City (4-3-3): Ederson; Walker, Ruben Dias, Laporte, Cancelo; De Bruyne, Rodri, Gündogan; Bernardo Silva, Foden, Mahrez. Allenatore Guardiola.

Arbitro: Felix Brych (Germania).

Dove vedere PSG Manchester City Streaming Gratis e diretta online senza Rojadirecta

PSG Manchester City video streaming gratis con Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Football e Sky Sport (numero 251 del satellite). Video streaming gratis per gli abbonati con Sky Go (link skygo.sky.it) e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app.

Match online anche su Now TV (link www.nowtv.it), registrandosi al sito e acquistando uno dei pacchetti disponibili. Servizio streaming riservato per la visione su pc, smartphone e tablet, per seguire le partite streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps. Rojadirecta ITA TV oscurata perchè considerata illegale in Italia.

In ogni caso NON ci sarà la diretta in chiaro su Canale 5 e quindi nemmeno lo streaming gratis online sul sito di Mediaset Play.