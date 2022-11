Dove vedere Qatar-Ecuador Streaming Gratis TV Online Video

Qatar-Ecuador streaming gratis con i links online però senza Rojadirecta. Fischio d’inizio alle ore 17:00 italiane di oggi domenica 20 novembre 2022. Partita valida come match di apertura dei Mondiali di Calcio 2022 che si disputano in Qatar.

Ecuador alla sua quarta presenza in una fase finale di un Mondiale, e che è arrivata quarta nella classifica nelle Qualificazioni per il Mondiale organizzate dalla Confederazione CONMEBOL (7 vittorie, 5 pareggi, 6 sconfitte). L’Ecuador è stato costante anche nelle partite successive (2 vittorie, 4 pareggi), ma con tutti e quattro i pareggi che sono terminati a reti bianche, l’allenatore argentino dell’Ecuador, Gustavo Alfaro, dovrà trovare la chiave per sbloccare il potenziale offensivo se volesse far diventare l’Ecuador la prima squadra a battere la Nazionale ospitante in una partita di apertura di un Mondiale.

Un altro pareggio noioso sarebbe insolito, dal momento che è dal 1978 che un Mondiale non incomincia con un pareggio a reti bianche, e l’era che vede il Paese organizzatore giocare la prima partita (dal 2006 in poi) ha solitamente portato partite molto divertenti da guardare. Il Qatar cercherà ora di emulare quanto fecero la Germania (che vinse per 4-2 contro il Costa Rica nel 2006), il Brasile (che vinse per 3-1 contro la Croazia nel 2014) e la Russia (che vinse per 5-0 contro l’Arabia Saudita nel 2018), Nazionali che hanno tutti soddisfatto i propri tifosi quando il torneo da loro ospitato prendeva il via.

Mentre aspettiamo il calcio d’inizio della partita in diretta tv, andiamo a scoprire le probabili formazioni e dove vedere Qatar-Ecuador streaming gratis online.

Qatar-Ecuador Formazioni

Qatar (5-3-2): Alsheeb; Ro-ro, Salman, Al-Rawi, A Hassan, Homam; Boudiaf, Hatem, Al-Haydos; Afif, Almoez. Allenatore Sanchez.

Ecuador (4-3-3): Dominguez; Preciado, Porozo, Hincapie, Estupinan; Caicedo, Gruezo, Cifuentes; Plata, Ibarra, Valencia. Allenatore Gustafo Alfaro.

Arbitro: Daniele Orsato (Italia). Guardalinee: Ciro Carbone e Alessandro Giallatini. VAR: Massimiliano Irrati. Assistente VAR: Paolo Valeri.

Qatar-Ecuador in diretta tv in chiaro con Rai 1 (visibile anche in HD sul canale 501) al numero 1 del digitale terrestre. Fischio d’inizio alle ore 17:00 di oggi domenica 20 novembre 2022. Telecronista Alberto Rimedio con commento tecnico di Antonio Di Gennaro. Sul sito di Corriere dello Sport ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.

Qatar-Ecuador streaming online con il servizio gratis di Rai Play (link www.raiplay.it): non ci sono alternative valide e soprattutto legali. Il pre-partita di Qatar-Ecuador live inizia 60 minuti prima del match, con tutte le ultime novità dallo stadio, le formazioni e le analisi sui temi principali della partita. Non perdere anche il post con interviste, analisi e highlights.

