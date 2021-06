Dove Vedere Partenza Gara Baku GP F1 2021 Streaming Gratis: Ferrari in Azerbaigian

Diretta GP Baku Streaming F1 2021 senza Rojadirecta. Alle ore 14:00 italiane di domenica 6 giugno 2021 si potrà vedere la diretta streaming su Sky della partenza gara del GP di Baku di Formula 1. Sabato 5 giugno alle 14:00 italiane ci saranno le qualifiche per determinare la griglia di partenza dal circuito di Baku in Azerbaigian.

Le immagini in diretta Gran Premio dell’Azerbaigian di Formula 1 2021 dal circuito di Baku, verranno trasmesse sui canali digitali di Sky Sport F1 (canale 207) e su Sky Sport Uno (canale 201), anche in 4K HDR, grazie a Sky Q.

GP Baku Live streaming gratis (per gli abbonati) della corsa su Sky Go in tempo reale.

Carlos Sainz dopo le prove libere del venerdì

A pagamento su(per tutti) con i vostri smartphone, tablet e pc.

Dopo il primo podio conquistato con la Ferrari a Montecarlo, Carlos Sainz è tornato subito molto veloce a Baku conquistando il terzo miglior tempo nelle seconde prove libere in Azerbaijan. Lo spagnolo ha fermato il crono sull’1:42″243 alle spalle delle Red Bull di Sergio Perez e Max Verstappen e davanti al compagno di squadra Charles Leclerc.