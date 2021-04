Dove Vedere REAL MADRID BARCELLONA Streaming senza ROJADIRECTA Gratis TV Video Internet

Real Madrid-Barcellona streaming live video. Tutto pronto per la sfida delle ore 21 di oggi sabato 10 aprile 2021 con El Clasico offerto anche in questo caso in diretta tv live streaming video grazie ai servizi digitali di DAZN in esclusiva sul territorio italiano. Si gioca per la 30a giornata del campionato di calcio di Liga in Spagna.

Ecco le formazioni che ci piacerebbe vedere in campo oggi:

Real Madrid (4-3-3): Thibaut Courtois, Lucas Vázquez, Éder Militao, Nacho Fernández, Ferland Mendy, Casemiro, Toni Kroos, Federico Valverde, Marco Asensio, Karim Benzema e Vinicius Jr. Allenatore Zinedine Zidane.

Barcellona (3-4-3): Marc-André ter Stegen, Óscar Mingueza, Frenkie de Jong, Clément Lenglet, Serginho Dest, Sergio Busquets, Pedri, Jordi Alba, Lionel Messi, Antoine Griezmann e Ousmane Dembélé. Allenatore Ronald Koeman.

Arbitro: Jesús Gil Manzano (Spagna).

Casemiro, il leader totale. Il brasiliano è il giocatore del Real Madrid che guida le statistiche difensive nei seguenti aspetti: contrasti effettuati, tiri bloccati, anticipazioni, falli commessi e cartellini gialli.

È anche quello che riceve il maggior numero di falli dalla squadra bianca.

Lionel Messi e il monopolio offensivo. Il capitano azulgrana monopolizza la leadership dei seguenti aspetti offensivi: reti, tiri in porta, tiri sbagliati, assist, passaggi nel campo opposto, centri, dribbling tentati e falli ricevuti.

Come vedere Real Madrid-Barcellona streaming senza Rojadirecta

Real Madrid Barcellona in diretta streaming calcio gratis per gli abbonati con l’app DAZN (link www.dazn.com) disponibile per smartphone, tablet e pc, e quindi con iPhone, iPad, Android o Samsung Apps per intenderci. Come ultima possibilità lo streaming su Video YouTube, Periscope o Facebook Live-Stream.