Dove Vedere REAL MADRID CHELSEA Streaming Video Gratis Online UCL: Benzema vs Havertz

Tutto pronto all’Estadio Alfredo Di Stefano di Madrid (Spagna) per la diretta streaming di Real Madrid Chelsea in programma oggi martedì 27/04/2021 alle ore 21:00 italiane: partita di andata delle semifinali di Champions League. Oggi sarà la prima volta che Madrid e Chelsea si incontreranno nella massima competizione europea. Nella stagione 70-71 giocarono nella finale di Coppa delle Coppe, in un match di spareggio dopo l’1-1, e nella Supercoppa Europea 1998. In nessuna occasione i Bianchi vinsero. Quelli di Zidane, per cambiare quella dinamica europea. Andiamo a scoprire dover vedere Real Madrid Chelsea in streaming e in diretta tv.

Real Madrid Chelsea Streaming Gratis: le formazioni

Real Madrid (4-3-3): Courtois – Dani Carvajal, Varane, Militao, Marcelo – Casemiro, Toni Kroos, Luka Modric – Marco Asensio o Vinicius, Eden Hazard e Karim Benzema. Allenatore Zinedine Zidane.

Chelsea (3-4-2-1): Mendy – Reece James, Azpilicueta, Thiago Silva, Rudiger Marcos Alonso – Kanté, Jorginho – Timo Werner, Mason Mount e Ziyech.

Allenatore Thomas Tuchel.

Arbitro: Danny Makkelie (Paesi Bassi).

Dove vedere Real Madrid Chelsea Streaming Gratis e diretta online senza Rojadirecta

Real Madrid Chelsea video streaming gratis con Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Football e Sky Sport (numero 251 del satellite). Video streaming gratis per gli abbonati con Sky Go (link skygo.sky.it) e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app.

Match online anche su Now TV (link www.nowtv.it), registrandosi al sito e acquistando uno dei pacchetti disponibili. Servizio streaming riservato per la visione su pc, smartphone e tablet, per seguire le partite streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps. Rojadirecta ITA TV oscurata perchè considerata illegale in Italia.

In ogni caso ci sarà la diretta in chiaro su Canale 5 e quindi anche lo streaming online sul sito di Mediaset Play.