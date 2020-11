Dove Vedere Real Madrid-Inter Streaming Video Online

Real Madrid Inter senza Rojadirecta: dove streming live e diretta tv. Oggi martedì 3 novembre 2020 alle ore 21:005 si gioca Real Madrid Inter in diretta streaming, per la 3a giornata del Gruppo B della Fase a Gruppi di UEFA Champions League.

Nerazzurri e Blancos si sono affrontati altre 9 volte fra Champions League e Coppa dei Campioni: il bilancio è di 5 vittorie per l’Inter, 3 successi del Real e un pareggio. Gli ultimi 2 incroci sono gli unici giocati in Champions League, e risalgono all’edizione 1998/99 del torneo. In quell’occasione i milanesi, guidati da Gigi Simoni, persero 2-0 nella gara che si disputò al Ramón Sánchez-Pizjuán di Siviglia, salvo poi imporsi 3-1 al Meazza con doppietta di Roberto Baggio e goal di Zamorano.

Dove Vedere Real Madrid Inter Streaming senza ROJADIRECTA Diretta Video Gratis Online

Sarà possibile seguire il match Real Madrid Inter in diretta tv con Sky Sport Uno (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport Uno (numero 252 del satellite).

Diretta streaming quindi su pc, tablet e smartphone sul sito internet con Sky Go (link https://skygo.sky.it) che è gratis per gli abbonati, oppure a pagamento per tutti con Now Tv (link https://www.nowtv.it). La partita sarà disponibile in chiaro su Canale 5 (Mediaset) e quindi anche in streaming gratis online con Mediaset Play.

Le probabili formazioni di Real Madrid Inter:

Real Madrid (4-3-3): Courtois; Nacho, Varane, Sergio Ramos, Marcelo; Kroos, Casemiro, Modric; Asensio, Benzema, Hazard. Allenatore Zinedine Zidane.

Inter (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Vidal, Young; Lautaro Martinez, Sanchez. Allenatore Antonio Conte.

Ricordiamo che Rojadirecta non è più considerata una valida alternativa per lo streaming calcio in quanto il sito è stato chiuso in Italia perchè illegale.