Dove vedere REAL MADRID-PSG Streaming Online in italiano Gratis Video TV: Benzema vs Messi

Real Madrid-PSG Streming Gratis italiano senza Rojadirecta. Real Madrid-PSG, partita valida per il ritorno degli ottavi di Champions League 2021/2022, andrà in scena alle ore 21 italiane di oggi mercoledì 9 marzo 2022 allo stadio Santiago Bernabeu di Madrid (Spagna). Andiamo a scoprire dover vedere Real Madrid-PSG streaming e in diretta tv.

Per la quantità e la qualità dei giocatori che scenderanno in campo questa sera, Real Madrid-PSG può essere considerata una delle classiche finali anticipate. Le due formazioni tornano ad affrontarsi dopo che il match d’andata che le ha viste protagoniste al “Parco dei Principi”di Parigi si è chiuso sul risultato di 1-0 in virtù della rete siglata da Mbappé in pieno recupero.

Potete vedere Real Madrid-PSG in diretta tv in esclusiva su Prime Video con commenti, interviste e highlights saranno disponibili in live streaming e on demand, inclusi con l’abbonamento Amazon Prime, senza costi aggiuntivi. La telecronaca è di Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini.

Real Madrid-PSG streaming gratis: le formazioni

Real Madrid (4-3-3): Courtois; Carvajal, E Militao, Nacho, Alaba; Modric, F Valverde, Kroos; Asensio, Benzema, Vinicius J. Allenatore: Ancelotti. A disposizione in panchina: Lunin, Marcelo, Vallejo, Lucas Vazquez, Ceballos, Isco, Camavinga, E Hazard, Jovic, Bale, Rodrygo, Mariano Diaz.

PSG (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Kimpembe, N Mendes; Danilo P, Verratti, Paredes; Messi, Mbappé, Neymar. Allenatore: Pochettino. A disposizione in panchina: Navas, Letellier, Kehrer, Diallo, Dagba, I. Gueye, Wijnaldum, Dina Ebimbe, Michut, Simons, Di Maria, Icardi.

Arbitro: Danny Makkelie (Olanda). Guardalinee: Steegstra e De Vries. 4° Uomo: Lindhout. VAR: Van Boekel. Assistente VAR: Blom.

Real Madrid-PSG streaming online gratis su ogni smart tv attraverso l’applicazione di Amazon Prime Video, servizio riservato gratuitamente ai clienti Prime di Amazon e sottoscrivibile al prezzo di 36€ all’anno o 3,99€ al mese. I primi 30 giorni sono gratuiti per tutti.

Real Madrid-PSG Gratis. Chi non è abbonato e sottoscrive subito un abbonamento ad Amazon Prime, gode del mese di prova e quindi può vedere “gratis” anche Real Madrid-PSG.

La suddetta app è disponibile su Sky Q e potrà essere utilizzata anche tramite le console di gioco PlayStation (PS4 e PS5) e Xbox (One, One S, One X, Series S e Series X), oltre che attraverso i dispositivi Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast. La partita non si può vedere Real Madrid-PSG su Rojadirecta TV perchè considerata illegale in Italia.

