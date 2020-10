Dove Vedere RIO AVE MILAN Streaming Diretta Video Gratis Online

Rio Ave Milan senza Rojadirecta: dove streming live e diretta tv. Oggi giovedì 1° ottobre 2020 alle ore 21:00 si gioca Rio Ave Milan, ultimo turno preliminare di Europa League. Si gioca in partita secca allo stadio “Estadio do Rio Ave” di Vila do Conde in Portogallo. In caso di pareggio al termine dei tempi regolamentari, si passa agli extra-time ed eventualmente ai penalty che deciderebbero la squadra qualificata alla fase a gironi dell’Europa League.

Dove Vedere Rio Ave Milan Streaming senza ROJADIRECTA Diretta Video Gratis Online

Sarà possibile seguire il match Rio Ave Milan in diretta tv con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN e sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN.

Diretta streaming quindi su pc, tablet e smartphone sul sito internet di DAZN (gratis per gli abbonati il primo mese).

La partita quindi non sarà disponibile in streaming su SkyGo (link https://skygo.sky.it) e nemmeno su NowTv (link https://www.nowtv.it). Le probabili formazioni:

Rio Ave (4-2-3-1): Kieszek; Pinto, Borevkovic, Santos, Reise de Lima; Tarantini, Filipe; Piazon, Geraldes, Carlos Mane; Moreira. Allenatore Mário Silva.

Milan (4-2-3-1): G Donnarumma; Calabria, Kjaer, Gabbia, Hernandez; Kessié, Bennacer; Saelemaekers, Calhanoglu, Diaz; Colombo. Allenatore Stefano Pioli.

Probabilmente il match sarà anche disponibile in streaming su YouTube e con Facebook Live-Stream. Ricordiamo che Rojadirecta non è più considerata una valida alternativa per lo streaming calcio in quanto il sito è stato chiuso in Italia perchè illegale.