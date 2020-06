Dove vedere BOLOGNA JUVENTUS Streaming Video Gratis Online

Bologna Juventus in diretta live tv e streaming gratis sui canali digitali a partire dalle ore 21:45 di oggi lunedì 22 giugno 2020. Bologna Juventus (arbitro Rocchi) si gioca oggi per la 27a giornata di Serie A. I felsinei, con 34 punti, cercano un risultato di prestigio per rilanciarsi in chiave lotta per un posto in Europa League il prossimo anno; i campioni d’Italia in carica, dal canto loro, sono già scesi in campo due volte dopo la ripresa giocando da ultimo la finale di Coppa Italia contro il Napoli, persa ai rigori, e cercano risultato e prestazioni per continuare la volata verso il nono scudetto di fila.

Bologna Juventus streaming senza Rojadirecta e diretta tv.

La diretta di Bologna Juventus è su Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 483 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del

satellite).

Diretta streaming su pc, tablet e smartphone sul sito internet di SkyGo (gratis per gli abbonati), raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC.

Bologna Juventus Formazioni fantacalcio.

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Danilo, Denswil, Dijks; Medel, Dominguez; Orsolini, Soriano, Sansone; Barrow. Allenatore Mihajlovic. Squalificati: Bani, Schouten, Santander. Indisponibili: Skov Olsen, Santander.

Juventus (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, De Sciglio; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Douglas Costa, Dybala, Cristiano Ronaldo. Allenatore Sarri. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Alex Sandro, Demiral, Khedira, Higuain.

Prova a cercare Bologna Juventus anche su YouTube e Facebook Live, ultime mode per il calcio streaming.