Dove vedere GENOA NAPOLI Streaming Live TV | Calcio Serie A

Andiamo a scoprire dove vedere Genoa Napoli in streaming e in diretta tv, partita valida per la 30a giornata di Serie A. Si gioca alle ore 17:15 di oggi domencia 5 luglio 2020. La gara sarà senza spettatori sugli spalti in ottemperanza al protocollo adottato dal calcio italiano per contrastare l'emergenza sanitaria da Coronavirus.

Dove vedere Genoa Napoli Streaming Gratis senza Rojadirecta Video Online Oggi.

Potete vedere Genoa Napoli con i canali di Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 252 del satellite).

è illegale e non si può usare perchè oscurata.non viene trasmessa in chiaro.

Diretta streaming su pc, tablet e smartphone su SkyGo (gratis per gli abbonati), raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC. Al termine della sfida, gli highlights e l’evento integrale saranno messi a disposizione dei clienti anche per la visione on demand.

Le formazioni di Genoa Napoli che ci piacerebbe vedere in campo questa sera:

Genoa (3-5-2): Perin; Romero, Goldaniga, Masiello; Biraschi, Behrami, Schöne, Cassata, Barreca; Pandev, Pinamonti. Allenatore Nicola. Squalificati: Nessuno. Indisponibili: Ankersen, Criscito, Radovanovic.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Manolas, Hysaj; Fabian Ruiz, Lobotka, Zielinski; Politano, Mertens, Insigne. Allenatore Gattuso. Squalificati: Demme, Koulibaly. Indisponibili: Ospina, Llorente.