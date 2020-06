Dove vedere JUVENTUS LECCE Streaming senza ROJADIRECTA Video Gratis Online

Juventus Lecce in diretta live tv e streaming gratis sui canali digitali a partire dalle ore 21:45 di oggi venerdì 26 giugno 2020. Juventus Lecce (arbitro Piccinini) si gioca oggi per la 28a giornata di Serie A.

La capolista Juventus (prima in classifica con 66 punti a +4 dall’inseguitrice Lazio) ha affrontato il Lecce 31 volte in Serie A: 19 vittorie, otto pareggi e quattro sconfitte per i bianconeri. Juventus e Lecce hanno pareggiato gli ultimi due incroci di Serie A: i pugliesi non sono mai rimasti imbattuti per tre gare di fila nella competizione contro i bianconeri. La Juventus ha trovato la rete in 14 delle 15 sfide interne di Serie A contro il Lecce (38 gol fatti, 2.5 di media): fa eccezione solo lo 0-0 del febbraio 1991.

Juventus Lecce streaming senza Rojadirecta e diretta tv.

La diretta di Juventus Lecce è su Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del

satellite).

Diretta streaming su pc, tablet e smartphone sul sito internet di SkyGo (gratis per gli abbonati), raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC.

Juventus Lecce Formazioni fantacalcio.

Juventus (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Matuidi; Bentancur, Pjanic, Ramsey; Bernardeschi, Dybala, Cristiano Ronaldo. Allenatore Sarri. Squalificati: Danilo. Indisponibili: Alex Sandro, Demiral, De Sciglio, Khedira.

Lecce (4-3-2-1): Gabriel; Rispoli, Rossettini, Lucioni, Calderoni; Petriccione, Tachtsidis, Mancosu; Falco, Saponara; Babacar. Allenatore Liverani. Squalificati: Nessuno. Indisponibili: Deiola, Dell’Orco, Farias, Lapadula, Majer.

Prova a cercare Juventus Lecce anche su YouTube e Facebook Live, ultime mode per il calcio streaming.