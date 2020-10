Dove Vedere JUVENTUS VERONA Streaming Gratis senza ROJADIRECTA Diretta Video Online

Juventus Verona senza Rojadirecta: dove streming live e diretta tv. Oggi domenica 25 ottobre 2020 alle ore 20:45 si gioca Juventus Verona, per la 5a giornata del campionato di calcio di Serie A. La Juventus è andata a segno in tutte le ultime 14 gare di Serie A contro il Verona, parziale in cui ha ottenuto ben nove successi, tre pareggi e due sconfitte (tra cui la più recente, lo scorso febbraio, al Bentegodi). La Juventus non ha perso nessuno dei 29 precedenti casalinghi giocati in Serie A contro il Verona: 25 vittorie bianconere (inclusi tutti gli ultimi 12 confronti a Torino) e quattro pareggi; tra le squadre attualmente nella competizione, la gialloblù è quella affrontata più volte in casa dai bianconeri senza mai perdere.

Dove Vedere Juventus Verona Streaming senza ROJADIRECTA Diretta Video Gratis Online

Sarà possibile seguire il match Juventus Verona in diretta tv con Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (canali 202 e 249 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (Canale 251 Satellite).

Le probabili formazioni di Juventus Verona:

quindi su pc, tablet e smartphone sul sito internet con SkyGo (gratis per gli abbonati su https://skygo.sky.it) e a pagamento per tutti su NowTV (link su https://www.nowtv.it).

Juventus (3-4-1-2): Szczesny; Demiral, Bonucci, Danilo; Cuadrado, Arthur, Rabiot, Bernardeschi; Kulusevski; Dybala, Morata. Allenatore Pirlo. Squalificati: Chiesa. Indisponibili: Alex Sandro, Chiellini, CR7 Cristiano Ronaldo, De Ligt.

Hellas Verona (3-4-2-1): Silvestri; Ceccherini, Lovato, Empereur; Faraoni, Vieira, Ilic, Lazovic; Tameze, Zaccagni; Di Carmine. Allenatore Juric. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Benassi, Cetin, Danzi, Dawidowicz, Gunter.

Ricordiamo che Rojadirecta non è più considerata una valida alternativa per lo streaming calcio in quanto il sito è stato chiuso in Italia perchè illegale.