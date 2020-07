Dove vedere MotoGP Andalusia Streaming senza ROJADIRECTA Diretta TV, ultime notizie Valentino Rossi

Diretta MotoGP Andalusia Streaming senza Rojadirecta. Sarà Fabio Quartararo a partire in pole position nel GP d’Andalusia, seconda prova del mondiale di MotoGP 2020, dopo la vittoria nel GP di Spagna tenutosi sempre sul circuito di Jerez de la Frontera. Bene Valentino Rossi che partirà dalla quarta posizione, dietro a Vinales e l’italiano Bagnaia.

Non ci sarà Marc Marquez che ha rinunciato in seguito all’operazione dopo la frattura all’omero destro.domenica 26 luglio alle ore 14 italiane. Di seguito tutte le info per

MotoGP in diretta tv sui canali digitali di Sky Sport MotoGP HD (Canale Sky 208) con commento di Guido Meda e Mauro Sanchini.