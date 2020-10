Dove Vedere NAPOLI AZ Alkmaar Streaming Gratis Online con Immagini Gol Highlights

Napoli AZ Alkmaar senza Rojadirecta: dove streming live e diretta tv. Il Napoli di Gennaro Gattuso debutta in Europa League sfidando in casa per il Gruppo F l’AZ Alkmaar, guidato in panchina da Arne Slot. Questo sarà il primo incontro ufficiale tra Napoli e AZ Alkmaar. Il Napoli ha vinto solo una delle ultime sette partite contro avversarie olandesi in competizioni europee (due pareggi e quattro sconfitte), battendo il Feyenoord 3-1 nella fase a gironi della Champions League 2017-18. L’AZ ha perso ognuna delle ultime due partite in trasferta in Europa contro rivali italiane, perdendo contro l’Inter nel novembre 1982 e l’Udinese nel marzo 2012.

Fanno vedere Napoli AZ Alkmaar Diretta in chiaro?

Non sarà disponibile la diretta tv in chiaro su Canale 5 di Mediaset (streaming sul sito Sportmediaset.it). La partita Napoli AZ Alkmaar sarà trasmessa in diretta tv grazie a Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 252 del satellite), con collegamenti pre-partita per scoprire le ultime notizie dagli spogliatoi.

Fischio d’inizio alle ore 18:55 italiane di giovedì 22 ottobre 2020. La telecronaca sarà affidata a Federico Zancan, con il commento tecnico di Daniele Adani. La partita non viene trasmessa in chiaro. Streaming online gratis per gli abbonati grazie al servizio SkyGo (link https://skygo.

Napoli AZ Alkmaar Streaming, dove vedere la partita senza Rojadirecta.

sky.it), disponibile su dispositivi portatili come pc, smartphone e tablet. A pagamento per tutti su(link https://www.nowtv.it).

La partita Napoli AZ Alkmaar si potrà vedere anche in video streaming live usufruendo del servizio Sky Go (link https://skygo.sky.it), utilizzabile anche attraverso dispositivi mobili come tablet e smartphone. Probabilmente il match sarà anche disponibile in streaming su YouTube e con Facebook Live-Stream. Sconsigliamo quindi di utilizzare siti illegali come Rojadirecta.

Fischio d’inizio di Napoli AZ Alkmaar alle ore 21:00 italiane di mercoledì 23 ottobre 2019.

Probabili formazioni Napoli AZ Alkmaar.



Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Lobotka; Politano, Mertens, Lozano; Osimhen. Allenatore Gennaro Gattuso.

AZ Alkmaar (4-2-3-1): Bizot; Svensson, Hatzidiakos, Martins Indi, Wijndal; Midtsjo, Koopmeiners; Karlsson, De Wit, Taabouni; Stengs. Allenatore Arne Slot.