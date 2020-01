Dove Vedere NAPOLI JUVENTUS Streaming con Immagini Gratis Highlights

La 21a giornata di Serie A di calcio finisce con Napoli Juventus streaming video sui canali digitali Sky a partire dalle 20:45 di oggi. La Juventus ha vinto le ultime tre gare di Serie A contro il Napoli: l’ultima volta in cui i bianconeri hanno registrato almeno quattro successi consecutivi contro i partenopei nella competizione risale a dicembre 1993 (cinque in quel caso). Il Napoli ha vinto solo una delle ultime otto gare di campionato contro la Juventus (1N, 6P), 1-0 ad aprile 2018 sotto la guida di Maurizio Sarri. Giocherà CR7 Cristiano Ronaldo? Ecco dove vedere Napoli Juventus streaming gratis online.

Dove Vedere Napoli Juventus Streaming senza Rojadirecta e Diretta TV.

Potete vedere Napoli Juventus in televisione sulle piattaforme pay-per-view di Sky Sport Uno, Sky Serie A (canale 202 del satellite, canale 473 del digitale terrestre) e su Sky Sport (canale 251 del satellite).

Le formazioni che ci piacerebbe vedere in campo:

Napoli (4-3-3): Meret; Hysaj, Manolas, Di Lorenzo, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne. Allenatore Gattuso. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Koulibaly, Mertens, Maksimovic, Malcuit, Ghoulam.

Juventus (4-3-1-2): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Ramsey; Dybala, CR7 Cristiano Ronaldo. Allenatore Sarri. Squalificati: nessuno. Indisponibili: De Sciglio, Chiellini, Khedira, Demiral; Danilo.

Dove guardare Napoli Juventus streaming gratis senza Rojadirecta e diretta online.

Napoli Juventus video streaming gratis sarà disponibile per gli abbonati su SkyGo, servizio streaming riservato per la visione su pc, smartphone e tablet, per seguire le partite di calcio di Serie A streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps.

Ricordiamo che il raccoglitore di web links internet, Rojadirecta ITA, anche se raggiungibile con una connessione VPN, in Italia è considerato illegale. Come alternativa potete cercare la partita Napoli Juventus anche i canali ufficiali su Video YouTube e Facebook Live-Stream, ultime mode per il calcio streaming.