Andiamo a scoprire dover vedere Napoli Torino in streaming e in diretta tv, partita valida per la 26a giornata di Serie A, decimata dalla Lega Calcio con i numerosi rinvvi dovuti all’emergenza Coronavirus. Il Napoli ha perso solo una delle ultime 15 sfide di Serie A contro il Torino, nel marzo 2015 (10V, 4N), pareggiando, però, tre delle ultime quattro; più in generale, quella granata è proprio la squadra contro la quale i partenopei hanno chiuso in parità più match (54) nel massimo torneo. Gli ultimi due incroci tra Napoli e Torino sono terminati 0-0; le due squadre non hanno mai concluso in Serie A tre confronti consecutivi a reti inviolate.

Dove vedere NAPOLI TORINO Streaming Gratis senza ROJADIRECTA Video Online Oggi

Potete vedere Napoli Torino con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN e sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. Diretta streaming su pc, tablet e smartphone sul sito internet di DAZN (gratis per gli abbonati il primo mese), raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC.

Le formazioni che ci piacerebbe vedere in campo questa sera:

Napoli (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne. All. Gattuso. Indisponibili: Mertens, Koulibaly, Malcuit, Llorente. Squalificati: nessuno.

Torino (3-5-2): Sirigu; Izzo, Lyanco, Nkoulou; De Silvestri, Baselli, Rincon, Berenguer, Ansaldi; Verdi, Belotti. All. Longo. Indisponibili: Millico. Squalificati: nessuno.