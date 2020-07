Dove vedere NAPOLI UDINESE Streaming Gratis Video Online Oggi | Calcio Serie A

La partita di calcio Napoli Udinese viene trasmessa in diretta televisiva e in live streaming senza Rojadirecta: scopri quando dove e come.

Si gioca oggi domenica 19 luglio 2020 alle 19:30 per la 34a giornata del campionato di Serie A.

Entrambe reduce da due pareggi nell’ultimo turno di campionato, Napoli e Udinese si affrontano al San Paolo con scopi differenti. Azzurri con l’Europa League già in tasca e col match di Barcellona nel mirino, friulani ancora a caccia della matematica salvezza.

Il Napoli, che contro Milan e Bologna ha ottenuto due punti, ha rallentato la propria marcia post-Covid che l’ha vista andare ko soltanto contro l’Atalanta: il testa a testa col Milan per il sesto posto continua, mentre l’Udinese vanta sette lunghezze di vantaggio sul Lecce terzultimo e punta a chiudere il discorso il più presto possibile.

Andiamo a scoprire dover vedere Napoli Udinese in streaming e in diretta tv.

Dove vedere Napoli Udinese Streaming Gratis senza Rojadirecta Video Online Oggi

Potete vedere Napoli Udinese sui canali digitali di Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 252 Satellite, 484 Digitale Terrestre). Rojadirecta è illegale e non si può usare perchè oscurata. Napoli Udinese non viene trasmessa in chiaro.

Diretta streaming su pc, tablet e smartphone su Sky Go (gratis per gli abbonati), raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC. Al termine della sfida, gli highlights e l’evento integrale saranno messi a disposizione dei clienti anche per la visione on demand.

Diretta Napoli Udinese Streaming: le formazioni ci piacerebbero così

Napoli (4-3-3): Ospina; Hysaj, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme, Zielinski; Lozano, Mertens, Insigne. Allenatore Gattuso. Squalificati: Di Lorenzo. Indisponibili: Llorente, Younes.

Udinese (3-5-2): Musso; Becao, Nuytinck, De Maio; Stryger-Larsen, De Paul, Walace, Fofana, Sema; Nestorovski, Lasagna. Allenatore Gotti. Squalificati: Okaka. Indisponibili: Mandragora, Prodl, Jajalo, Teodorczyk.