Dove Vedere ROMA AJAX Streaming senza ROJADIRECTA Video Online UEL: Dzeko all’Olimpico

Tutto pronto per la diretta streaming di Roma Ajax in programma oggi giovedì 15/04/2021 alle ore 21:00 italiane: la partita si gioca all’Olimpico di Roma a porte chiuse. La vittoria in rimonta per 2-1 nella gara di andata ad Amsterdam ha dato alla Roma la possibilità di raggiungere la sua prima semifinale di UEFA Europa League dal 1990/91 in poi, ed avvicinarsi al suo primo trofeo continentale dal 1960/61. I Giallorossi dovrebbero essere di buon umore dopo aver vinto tutte e cinque le partite ad eliminazione diretta in questa stagione di Europa League con un risultato complessivo di 12-3. Andiamo a scoprire dover vedere Roma Ajax in streaming e in diretta tv.

Roma Ajax video streaming gratis con Sky Sport Uno (201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (252 del digitale terrestre).

sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app.

Roma Ajax streaming gratis: le formazioni

Roma (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Cristante, Ibanez; Karsdorp, Diawara, Veretout, Calafiori; Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko. Allenatore Fonseca.

Ajax (4-3-3): Stekelenburg; Klaiber, Timber, Martinez, Tagliafico; Klassen, Alvarez, Gravenberch; Antony, Tadic, Neres. Allenatore ten Hag.

Arbitro: Anthony Taylor (Gran Bretagna).