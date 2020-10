Dove Vedere ROMA BENEVENTO Streaming Diretta Video Gratis Online

Roma Benevento senza Rojadirecta: dove streming live e diretta tv. Oggi domenica 18 ottobree 2020 alle ore 20:45 si gioca Roma Benevento, match valido per la 4a giornata del campionato di calcio di Serie A. La Roma ha vinto entrambi i precedenti contro il Benevento in Serie A: 4-0 in trasferta nel settembre 2017 e 5-2 all’Olimpico nel febbraio 2018. Inoltre solo la Lazio (11 gol) ha segnato più reti della Roma (nove) contro i campani nel massimo campionato.

Dove Vedere Roma Benevento Streaming senza Rojadirecta Gratis Online

Sarà possibile seguire il match Roma Benevento in diretta tv con Sky Sport Uno (numero 202 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite) e Sky Sport (numero 251 del satellite).

Le probabili formazioni di Roma Benevento:

quindi su pc, tablet e smartphone sul sito internet con SkyGo (gratis per gli abbonati su https://skygo.sky.it) e a pagamento per tutti su NowTV (link su https://www.nowtv.it).

Roma (3-4-2-1): Mirante; Mancini, Kumbulla, Ibanez; Santon, Lorenzo Pellegrini, Veretout, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan; Dzeko. Allenatore Fonseca. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Karsdorp, Pastore, Perotti, Zaniolo, Diawara, Smalling.

Benevento (4-3-2-1): Montipò; Letizia, Glik, Caldirola, Foulon; Dabo, Schiattarella, Ionita; Iago Falque, Caprari; Lapadula. Allenatore Inzaghi. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Barba, Moncini, Tello, Viola.

Ricordiamo che Rojadirecta non è più considerata una valida alternativa per lo streaming calcio in quanto il sito è stato chiuso in Italia perchè illegale. La telecronaca della partita sarà curata da Federico Zancan, con Daniele Adani al commento tecnico.