Dove vedere ROMA BOLOGNA Streaming Immagini Highlights Gratis

Roma Bologna live streaming gratis e diretta tv sui canali digitali a partire dalle ore 20:45 di oggi 7 febbraio 2020. All’Olimpico si apre la 23esima giornata di Serie A.

La Roma ha ottenuto un punto nelle ultime tre partite casalinghe di campionato, dopo quattro successi consecutivi – i giallorossi non arrivano a quattro gare interne di fila senza successi addirittura dal 2015.

Il Bologna ha vinto le ultime due partite di campionato e non arriva a tre successi di fila da marzo 2019.

Andiamo a scoprire dove vedere Roma Bologna streaming e diretta tv.

Prima però ecco le formazioni che ci piacerebbe vedere oggi in campo.

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Spinazzola, Mancini, Smalling, Kolarov; Veretout, Cristante; Under, Perotti, Kluivert; Dzeko.

Allenatore Fonseca. Indisponibili: Zappacosta, Zaniolo, Diawara. Squalificati: Pellegrini.

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Bani, Danilo, Denswil; Schouten, Dominguez; Orsolini, Soriano, Barrow; Palacio. Allenatore Mihajlovic. Indisponibili: Dijks, Krejci, Medel, Sansone, Santander. Squalificati: Poli.

Dove vedere Roma Bologna Streaming senza Rojadirecta e diretta gratis online.

Potete vedere Roma Bologna in diretta streaming su Sky Sport Serie A (numero 202 del satellite, 373 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite). Qui verranno trasmessi anche gli highlights della partita. Per vedere Roma Bologna streaming gratis basterà collegarsi a Sky Go, servizio gratuito per gli abbonati Sky.

Ricordiamo che il raccoglitore di web links internet, Rojadirecta ITA, anche se raggiungibile con una connessione VPN, in Italia è considerato illegale. Come alternativa potete cercare la partita Roma Bologna anche su Video YouTube e Facebook Live-Stream, ultime mode per il calcio streaming.