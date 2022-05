Dove Vedere Roma-Feyenoord Streaming Gratis Online Diretta Video: Finale Conference League 2022

Roma-Feyenoord senza Rojadirecta: dove in streming live e diretta tv. È tutto pronto per la finale di Conference League. mercoledì 25 maggio 2022 alle ore 21 italiane si gioca Roma-Feyenoord all’Arena Kombëtare di Tirana

Il tecnico della Roma José Mourinho ha mostrato la sua consueta fiducia per questa finale, affermando che il suo è un “club gigante che non ha vinto i trofei che meritava” e dato che il club italiano ha perso le uniche due finali UEFA precedenti, Mourinho spera che la terza volta sia quella buona per la squadra della Roma.

Roma-Feyenoord probabili formazioni

Dato che solo un gol separa Tammy Abraham della Roma (9) e Cyriel Dessers del Feyenoord (10) nella classifica dei marcatori, la Scarpa d’Oro probabilmente andrà a uno di questi due giocatori. Entrambi gli attaccanti hanno inoltre segnato il primo gol della propria squadra in ciascuno degli ultimi tre turni ad eliminazione diretta, quindi potremmo assistere ad una sfida accesa tra i due!

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibañez; Karsdorp, Sergio Oliveira, Cristante, Zalewski; Pellegrini, Mkhitaryan; Abraham. Allenatore: José Mourinho. A disposizione in panchina: Fuzato, Kumbulla, Spinazzola, Viña, Maitland-Niles, Veretout, Diawara, Bove, El Shaarawy, Carles Perez, Shomurodov, Felix. Indisponibili: nessuno. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno.

Feyenoord (4-2-3-1): Bulow; Geertruida, Trauner, Senesi, Malacia; Aursnes, Kokcu; Nelson, Til, Sinisterra; Dessers. Allenatore: Slot. A disposizione in panchina: Marciano, Cojocaru, Pedersen, Sandler, Skogen, Hendrix, Toornstra, Jahanbakhsh, Linssen, Walemark. Indisponibili: nessuno. Squalificati: nessuno. Diffidati: Malacia.

Arbitro: Kovacs (Romania). Guardalinee: Marinescu e Artene (Romania). Quarto uomo: Scharer (Svizzera). VAR: Fritz (Germania). Assistente VAR: Dingert e Dankert (Germania).

Dove Vedere Roma-Feyenoord Streaming senza ROJADIRECTA Diretta Video Gratis Online

Sarà possibile vedere Roma-Feyenoord in diretta tv su DAZN, Sky Sport Uno, Sky Sport Football e Sky Sport (canale 251 satellite). La partita quindi sarà disponibile in streaming su DAZN, SkyGo (gratis per gli abbonati) e su Now (link www.nowtv.it). Streaming gratis anche sul sito ufficiale di TV8.

