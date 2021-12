Dove vedere ROMA-INTER Streaming Gratis Video, Formazioni e Orario TV

Roma-Inter Streming Gratis italiano senza Rojadirecta. Roma-Inter, partita valida per la 16a giornata di Serie A, si disputerà alle ore 18 italiane di oggi sabato 4 dicembre 2021 allo Stadio Olimpico della capitale.

Roma-Inter streaming gratis: le formazioni, non solo FantaCalcio



ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Ibanez, Mancini, Smalling, Vina; Cristante, Veretout; C Perez, Mkhitaryan, Zaniolo; Shomurodov. Allenatore José Mourinho. A disposizione in panchina: Fuzato, Boer, Reynolds, Calafiori, Kumbulla, Diawara, Villar, Bove, Darboe, Zalewski, Borja Mayoral. Indisponibili: Spinazzola, Pellegrini, El Shaarawy, Felix. Squalificati: Abraham, Karsdorp.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, A Bastoni, Dimarco; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro Martinez. Allenatore Simone Inzaghi. A disposizione in panchina: I Radu, Cordaz, Cortinovis, Zanotti, D’Ambrosio, Vidal, Gagliardini, Vecino, Sensi, Sanchez, Correa, Satriano. Indisponibili: Eriksen, Brazao, De Vrij, Ranocchia, Darmian, Kolarov. Squalificati: nessuno.

Arbitro: Di Bello. Guardalinee: Palermo-Perrotti. Quarto Uomo: Camplone. Var: Massa. Avar: Alassio.

Dove guardare Roma-Inter Diretta TV Online senza Rojadirecta Gratis



Potete vedere Roma-Inter con il servizio a pagamento di streaming online DAZN visibile con smart tv di ultima generazione compatibili. Telecronaca affidata a Pierluigi Pardo, affiancato al commento tecnico da Simone Tiribocchi. Si gioca dopo Milan-Salernitana delle 15:00 e prima di Napoli-Atalanta delle 20:45.

Dove vedere Roma-Inter Streaming Gratis invece di Rojadirecta Online

Roma-Inter streaming online gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi streaming riservati per la visione su pc, smartphone e tablet, per seguire le partite streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps.

Streaming gratis per gli abbonati con Sky Go. Online anche con NOW, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offre anche la visione delle gare di Serie A trasmesse dalla tv satellitare a quei clienti che acquistano il pacchetto Sport. Rojadirecta TV Gratis oscurata perchè considerata illegale in Italia.