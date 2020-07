Dove vedere ROMA INTER Streaming Diretta TV

Roma-Inter streaming gratis e diretta televisiva alternativa a Rojadirecta e TarjetaRojaOnline. Tutto pronto per la sfida in diretta tv delle ore 21:45 di oggi domenica 19 luglio 2020 con la partita offerta nei servizi digitali di Sky. Si gioca per il 34esimo turno del calendario di calcio di Serie A stagione 2019/2020. Oltre a Juventus-Lazio, la 34a giornata di Serie A offre un altro piatto forte: Roma Inter, lotta per Europa League e rincorsa al vertice si incrociano sulle strade di giallorossi e nerazzurri. Una sfida tutta da vivere a cui molte contendenti guardando con interesse.

Roma Inter formazioni ufficiali

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Ibanez, Kolarov; Bruno Peres, Veretout, Diawara, Spinazzola; Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko.

INTER (3-4-1-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Candreva, Gagliardini, Barella, Young; Brozovic; Sanchez, Lautaro Martinez.

Dove vedere Roma Inter Streaming Gratis senza Rojadirecta Video Online Oggi

Potete vedere Roma Inter sui canali digitali di Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite, Canale 255 Satellite). Rojadirecta è illegale e non si può usare perchè oscurata. La partita non viene trasmessa in chiaro.

Diretta streaming su pc, tablet e smartphone su Sky Go (gratis per gli abbonati), raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC. Al termine della sfida, gli highlights e l’evento integrale saranno messi a disposizione dei clienti anche per la visione on demand.