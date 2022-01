Dove vedere ROMA-JUVENTUS Streaming Gratis Video: Pellegrini vs Dybala

Roma-Juventus Streming Gratis italiano senza Rojadirecta. Roma-Juventus, partita valida per la 21a giornata di Serie A, si disputerà alle ore 18:30 italiane di oggi domenica 9 gennaio nello stadio “Olimpico” di Roma.

La Vecchia Signora arriva da sei partite senza sconfitte (quattro vittorie e due pareggi), risultati che la tengono al quinto posto con 35 punti. Nell’ultima apparizione la Juventus ha pareggiato in casa contro il Napoli in cui Dries Mertens ha aperto le marcature per i napoletani e Federico Chiesa ha realizzato il pareggio finale. Andiamo a scoprire dover vedere Roma-Juventus streaming diretta tv.

Roma-Juventus streaming gratis: le formazioni, non solo FantaCalcio

Caduta invece La Lupa in trasferta in casa del Milan (3-1), risultato che la ha bloccata al settimo posto con 32 punti. Prima di questo autunno, la Roma è arrivata da tre partite senza conoscere sconfitte (due vittorie e un pareggio).

Roma (3-5-2): Rui Patricio; Ibanez, Smalling, Kumbulla; Maitland Niles, Cristante, Mkhitaryan, Pellegrini, El Shaarawy; Shomurodov, Abraham. Allenatore Mourinho. Squalificati: Karsdorp, Mancini. Indisponibili: Darboe, Diawara, Fuzato, Borja Mayoral, Spinazzola.

Juventus (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Rugani, De Sciglio; McKennie, Locatelli, Bentancur; Chiesa, Morata, Dybala. Allenatore Allegri. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Bonucci, Danilo, De Winter, Pinsoglio, Ramsey, Soulè.

Arbitro: Davide Massa. Gli assistenti arbitrali di Massa saranno Carbone e Peretti. Il ruolo di quarto uomo è stato affidato a Giua. Al Var ci sarà Di Paolo coadiuvato dall’assistente al Var De Meo.

Dove guardare Roma-Juventus Diretta TV Online senza Rojadirecta Gratis



Potete vedere Roma-Juventus con il servizio a pagamento di streaming online DAZN (presente anche su TimVision) visibile con smart tv di ultima generazione compatibili. La telecronaca sarà affidata a Pierluigi Pardo, con commento tecnico di Massimo Ambrosini.

Dove vedere Roma-Juventus Streaming Gratis senza Rojadirecta



Roma-Juventus streaming online gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi streaming riservati per la visione su pc, smartphone e tablet, per seguire le partite streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps.

Roma-Juventus Rojadirecta TV Gratis (cercata da moltissime persone su internet visto che lo streaming di DAZN si imballa spesso e volentieri) viene oscurata perchè considerata illegale in Italia. in molti usano l’alternativa PirloTV ma anche questa è vietata nel nostro paese.

