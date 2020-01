Dove vedere ROMA JUVENTUS Streaming Gratis Highlights Live

Roma Juventus Streming senza Rojadirecta: partita che possiamo vedere in diretta tv e video streaming gratis, scopri come dove e quando. Fischio d’inizio alle ore 20:45 di oggi domenica 12 gennaio 2020. Vincendo questa sera all’Olimpico, nella 19a giornata di Serie A (ultima del girone di andata), la Juventus di Sarri scavalcherebbe l’Inter di Conte in classifica (adesso a +1) proclamandosi Campione d’Inverno. La Juve arriva dalla vittoria casalinga sul Cagliari per 4-0 con la tripletta di CR7 Cristiano Ronaldo. La Roma invece dalla sconfitta interna contro il Torino (0-2). Andiamo a scoprire dove vedere Roma Juventus streaming e diretta tv.

Le formazioni che ci piacerebbe vedere in campo.

Roma (3-4-1-2): Pau Lopez; Cetin, Mancini, Smalling; Florenzi, Diawara, Veretout, Kolarov; Pellegrini; Zaniolo Dzeko.

Allenatore Fonseca. Indisponibili: Zappacosta, Cristante, Pastore, Santon, Kluivert, Mkhitaryan. Squalificati: nessuno.

Juventus (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, Demiral, Alex Sandro; Rabiot, Pjanic, Matuidi; Ramsey; Paulo Dybala, CR7 Cristiano Ronaldo. Allenatore Sarri. Indisponibili: Chiellini, Khedira. Squalificati: Bentancur.

Dove guardare Roma Juventus streaming senza Rojadirecta e diretta gratis online.

Potete vedere Roma Juventus in diretta streaming su Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite). Streaming video live con Sky Go, il servizio riservato agli abbonati Sky, oppure a NOW TV, la web TV in abbonamento.

Ricordiamo che il raccoglitore di web links internet, Rojadirecta ITA, anche se raggiungibile con una connessione VPN, in Italia è considerato illegale. Come alternativa potete cercare la partita Roma Juventus anche su Video YouTube e Facebook Live-Stream, ultime mode per il calcio streaming.