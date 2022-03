Dove Vedere ROMA-LAZIO Streaming Gratis ROJADIRECTA Online Video: Abraham v Ciro Immobile

Roma-Lazio Streming senza Rojadirecta: partita che possiamo vedere in diretta tv video e streaming gratis online, scopri come dove e quando.

30a giornata di Serie A: l’appuntamento è allo Stadio Olimpico alle ore 18 di oggi somenica 20 marzo 2022. Con tutti e due gli unici scontri diretti storici tra i tecnici José Mourinho (Roma) e Maurizio Sarri (Lazio) che hanno visto almeno quattro gol, non dovrebbe mancare intrattenimento in questa partita. Tuttavia, Sarri ha escluso le ambizioni per raggiungere le prime quattro posizioni, concentrandosi invece su qualsiasi tipo di qualificazione europea per una squadra che ha fatto gol in entrambi i tempi già in 12 partite di Serie A.

Roma-Lazio probabili formazioni, non solo FantaCalcio

Roma (3-4-2-1) – Rui Patricio; Mancini, Smalling, Kumbulla; Karsdorp, Cristante, Sergio Oliveira, Zalewski; Pellegrini, Mkhitaryan; Abraham. Allenatore Mourinho. A disposizione in panchina: Fuzato, Boer, Ibanez, Maitland-Niles, Vina, Veretout, Bove, El Shaarawy, Carles Perez, Zaniolo, Shomurodov, Felix.

Lazio (4-3-3) – Strakosha; Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Marusic; Milinkovic, Leiva, Luis Alberto; Felipe Anderson, Ciro Immobile, Pedro. Allenatore Sarri. A disposizione in panchina: Reina, Adamonis, Patric, Hysaj, Kamenovic, Akpa Akpro, André Anderson, Cataldi, Basic, Romero, Raul Moro, Cabral.

Arbitro: Irrati di Pistoia. Guardalinee: Imperiale e Berti. Quarto uomo: Pezzuto. Var: Di Paolo. Assistente Var: Ranghetti.

Roma-Lazio Diretta TV Online senza Rojadirecta Gratis



Potete vedere Roma-Lazio con il servizio a pagamento di streaming online DAZN (presente anche su TimVision) visibile con smart tv di ultima generazione compatibili. Per vedere la partita bisognerà quindi possedere una smart tv di ultima generazione collegata ad internet oppure collegare una normale tv a un TimVision Box, a una console come Playstation o Xbox e dispositivi come Google Chromecast e Amazon Firestick. La telecronaca di Roma-Lazio su DAZN verrà raccontata da Pierluigi Pardo, con il commento tecnico da Massimo Ambrosini.

Dove vedere Roma-Lazio Streaming Gratis senza Rojadirecta o PirloTV



Alternative diverse da quelle ufficiali per vedere la partita? La legge italiana vieta la visione su siti come Rojadirecta TV Online, Rojadirectaonline calcio, Tarjeta Roja TV, Pirlotv o RojadirectaTV.

Statistica in evidenza: sette degli ultimi otto scontri diretti hanno visto lo stesso esito (vittoria/pareggio/sconfitta) tra la fine del primo tempo e la fine della partita.

Roma-Lazio streaming online gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi streaming riservati per la visione su pc, smartphone e tablet, per seguire le partite streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps.

Roma-Lazio Rojadirecta TV Gratis (cercata da moltissime persone su internet visto che lo streaming di DAZN si imballa spesso e volentieri) viene oscurata perchè considerata illegale in Italia.