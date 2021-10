Dove vedere ROMA-MILAN Streaming Gratis Video: El Shaarawy VS Ibrahimovic

Roma-Milan Streming Gratis italiano senza Rojadirecta. Roma-Milan, big-match valido per la undicesima giornata di campionato, si disputerà alle ore 20:45 italiane di oggi domenica 31 ottobre 2021 nel palcoscenico dello Stadio Olimpico della capitale.

Il tecnico portoghese della Roma, José Mourinho, non vedrà l’ora di ospitare allo Stadio Olimpico gli avversari del Milan, poiché dopo aver perso i primi due scontri diretti personali contro di loro, da allora ha vinto quattro degli ultimi cinque (1 pareggio).

Le prestazioni in questa stagione hanno dimostrato che i Giallorossi non temono niente e nessuno, con l’unico difetto della Roma su un inizio per il resto del 100% di vittorie casalinghe in questa stagione SA che è stato il pareggio per 0-0 contro il Napoli che è ancora imbattuto, quindi aspettatevi che la Roma riesca di nuovo ad attaccare in questo scontro. Andiamo a scoprire dover vedere Roma-Milan streaming diretta tv.

Roma-Milan streaming gratis: le formazioni

Roma (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Vina; Cristante, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, El Shaarawy; Abraham. Allenatore José Mourinho. A disposizione in panchina: Fuzato, Boer, Kumbulla, Calafiori, Missori, Darboe, Bove, Carles Perez, Mkhitaryan, Shomurodov, Zalewski, Felix.

Milan (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Kajer, Tomori, T. Hernandez; Tonali, Bennacer; Saelemaekers, Brahim Diaz, Leao; Ibrahimovic. Allenatore Stefano Pioli. A disposizione in panchina: Mirante, Jungdal, Romagnoli, Ballo-Touré, Kalulu, Gabbia, Kessié, Bakayoko, Krunic, Giroud, Pellegri, Maldini.

Arbitro: Maresca di Napoli. Guardalinee: Carbone e Lo Cicero. Quarto uomo: Ayroldi. Var: Mazzoleni. Avar: De Meo.

Dove guardare Roma-Milan Diretta TV Online senza Rojadirecta Gratis



Potete vedere Roma-Milan con il servizio a pagamento di streaming online DAZN visibile con smart tv di ultima generazione compatibili. La telecronaca di Roma-Milan su DAZN sarà curata da Pierluigi Pardo, che sarà affiancato da Massimo Ambrosini al commento tecnico.

Dove vedere Roma-Milan Streaming Gratis senza Rojadirecta TV



Roma-Milan streaming online gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi streaming riservati per la visione su pc, smartphone e tablet, per seguire le partite streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps. Rojadirecta Gratis oscurata perchè considerata illegale in Italia.