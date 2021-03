Dove vedere ROMA MILAN Streaming Gratis Video Online Serie A: Cristante vs Ibrahimovic

Roma Milan Streming Gratis italiano senza Rojadirecta: partita che chiude la 24a giornata di Serie A e che possiamo vedere gratis online, scopri come dove e quando. Fischio d’inizio alle ore 20:45 ITA di oggi domenica 28 febbraio 2021. Arbitro: Guida di Torre Annunziata. Guardalinee: Bindoni e Longo. Quarto uomo: Piccinini. Var: Irrati. Avar: Cecconi. Andiamo a scoprire dover vedere Roma Milan in streaming e in diretta tv.

La Roma è imbattuta da 16 gare interne di campionato (12V, 4N), miglior serie per i giallorossi da febbraio 2017, quando arrivarono a 24 partite casalinghe senza sconfitte. Il Milan ha perso quattro partite nel 2021 in Serie A: due in più che nell’intero 2020; solo nel 1936 è arrivato a cinque sconfitte considerando i primi due mesi dell’anno.

Roma Milan streaming gratis: le formazioni

La Roma, dopo il pareggio con il Benevento, è chiamata a vincere per rosicchiare punti importanti a una diretta concorrente per la qualificazione alla prossima Champions League. L’undici di Fonseca, inoltre, dovrà dare una risposta importante dopo aver sbagliato la stragrande maggioranza degli scontri diretti del girone d’andata. I tre punti, dunque, sarebbero di vitale importanza per i giallorossi che potrebbero volare a -2 dal secondo posto.

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Cristante, Fazio; Karsdorp, Veretout, Villar, Spinazzola; Lo Pellegrini, Mkhitaryan; Borja Mayoral. Allenatore Fonseca. A disposizione: Mirante, Fuzato, Kumbulla, Juan Jesus, Bruno Peres, Diawara, Podgoreanu, Pastore, Pedro, Carles Perez, Providence.

Il Milan, d’altro canto, deve spazzare via la crisi di risultati dell’ultimo mese. Vittoria con il Crotone a parte, infatti, i rossoneri hanno subito due sconfitte contro Spezia e Inter e non hanno convinto nel doppio confronto di Europa League con la Stella Rossa con la qualificazione arrivata grazie a due pari.

Un nuovo stop, dunque, non solo potrebbe allontanare i rossoneri dalla vetta della classifica ma anche insinuare il timore di poter scivolare fuori dalla lotta Champions.

MILAN (4-2-3-1): G Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Tonali, Kessie; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic. Allenatore Pioli. A disposizione: Tatarusanu, A Donnarumma, Dalot, Gabbia, Tomori, Kalulu, Meitè, Castillejo, Hauge, Krunic, Leao, Diaz.

Potete vedere Roma Milan con Sky Sport Uno (canali 472 in HD e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (251 del satellite). Video streaming gratis per gli abbonati con Sky Go (link skygo.sky.it) e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app.

Match online anche su Now TV (link www.nowtv.it), registrandosi al sito e acquistando uno dei pacchetti disponibili. Servizio streaming riservato per la visione su pc, smartphone e tablet, per seguire le partite streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps. Rojadirecta e TarjetaRojaOnline Gratis oscurati perchè considerati illegali in Italia.