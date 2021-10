Dove vedere ROMA-NAPOLI Streaming Gratis Video: Mourinho VS Spalletti

Roma-Napoli Streming Gratis italiano senza Rojadirecta. Roma-Napoli, partita valida per il turno 9 di Serie A, si disputerà alle ore 18 italiane di oggi domenica 24 ottobre 2021 nel palcoscenico dello Stadio Olimpico della capitale. Al termine di Roma-Napoli il campionato prevedere un’altra grande partita: si giocherà Inter-Juventus alle 20:45.

Stephan El Shaarawy ha un "numero magico": ha segnato il "gol numero 3" in tre delle ultime cinque partite casalinghe ufficiali della Roma. A provare a metterlo in ombra sarà Dries Mertens, il quale ha fatto gol per il Napoli in entrambi gli scontri diretti durante la scorsa stagione, inclusa una doppietta nel primo tempo qui allo Stadio Olimpico di Roma.

La Roma ha vinto il primo tempo con un risultato di 1-0 in cinque delle sei partite casalinghe ufficiali stagionali (6 vittorie).

Roma-Napoli streaming gratis: le formazioni

Spalletti (Napoli): “Per essere un allenatore felice ho bisogno di piazze da umori forti. Roma-Napoli è la mia partita, della mia vita, ma non sarà mai una gara contro un nemico, ma è la sfida tra due parti di me. Non ho nessun passato da sconfiggere. Sarà una gara importantissima per il futuro del Napoli, ma la Roma non sarà mai la mia nemica“.

Roma (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibañez, Viña; Veretout, Cristante; Zaniolo, Lorenzo Pellegrini, Mkhitaryan; Abraham. Allenatore Mourinho.

A disposizione in panchina: Fuzato, Boer, Kumbulla, Calafiori, Reynolds, Diawara, Darboe, Bove, C Perez, El Shaarawy, Shomurodov, Borja Mayoral. Indisponibili: Spinazzola, Smalling. Squalificati: nessuno. Diffidati: Cristante.

Lo Special One ha parlato della partita contro gli azzurri di Spalletti: “Il Napoli è una grande squadra e sarà una partita contro un grande allenatore. Sarà difficile per noi, ma anche per loro. Abbiamo grandi giocatori e un grande allenatore. Avrò un piacere tremendo nel salutare prima e dopo Spallettone. La partita di giovedì non si dimentica ma preferisco perdere una partita 6-1 che sei partite 1-0”.

Napoli (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Fabian Ruiz; Zielinski; Politano, Osimhen, Lorenzo Insigne. Allenatore Spalletti.

A disposizionein panchina: Meret, Idasiak, Jesus, Zanoli, Demme, Elmas, Lobotka, Politano, Mertens, Petagna. Indisponibili: Malcuit, Manolas, Ounas. Squalificati:. Diffidati: nessuno.

Arbitro: Massa di Imperia.

Potete vedere Roma-Napoli con il servizio a pagamento di streaming online DAZN visibile con smart tv di ultima generazione compatibili. La telecronaca sarà curata da Stefano Borghi, con commento tecnico di Francesco Guidolin.

Roma-Napoli streaming online gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi streaming riservati per la visione su pc, smartphone e tablet, per seguire le partite streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps.