Dove vedere ROMA NAPOLI Streaming senza ROJADIRECTA Video Diretta Online: Dzeko vs Insigne

Roma Napoli streaming gratis con i links online senza Rojadirecta. Fischio d'inizio alle 20:45 ITA di oggi domenica 21 marzo 2021. Il Derby del Sole numero 160 della storia chiude la 28a giornata di Serie A. É dall'aprile 2012 che una sfida all'Olimpico tra Roma e Napoli in campionato non si chiude in parità: da allora cinque vittorie giallorosse e tre azzurre. Dal 2016/17 ad oggi il Napoli è l'unica squadra che ha ottenuto almeno tre successi in casa della Roma in Serie A.

Roma Napoli streaming gratis e diretta online.

La diretta di Roma Napoli è sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, canali 472 in HD e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del

satellite). Match fruibile anche in streaming calcio gratis (per gli abbonati) con l’app Sky Go anche con i vostri smartphone, tablet e pc.

Roma (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Villar, Spinazzola; Pellegrini, El Shaarawy; Dzeko. Allenatore Fonseca. Squalificati: Bruno Peres. Indisponibili: Juan Jesus, Mkhitaryan, Veretout, Zaniolo.

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Hysaj, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen. Allenatore Gattuso. Squalificati: Di Lorenzo. Indisponibili: Ghoulam, Petagna, Rrhamani.

