Dove Vedere ROMA-TORINO Streaming Video Gratis Online

Roma-Torino Streaming senza Rojadirecta: partita che possiamo vedere in diretta tv e video streaming gratis, scopri come dove e quando. Fischio d’inizio alle 20:45 di oggi domenica 5 gennaio 2020. Le due squadre si sono affrontate 74 volte in Serie A in casa dei giallorossi. Il bilancio vede 48 successi della Roma, 13 pareggi e 13 affermazioni dei granata. La Lupa ha vinto tutte le ultime 9 partite casalinghe contro il Torino. L’ultima volta che i piemontesi hanno strappato i 3 punti fuori casa risale è stato il 13 maggio 2017, con uno 0-1 targato Muzzi.

Dove vedere Roma-Torino in streaming e in diretta tv senza Rojadirecta.

Potete vedere Roma-Torino in diretta su su DAZN, visibile anche sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. Gli utenti DAZN abbonati a Sky avranno inoltre la possibilità di seguire la sfida in tv anche attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q.

La telecronaca sarà affidata a Pierluigi Pardo, che sarà affiancato da Roberto Cravero al commento tecnico.

Roma-Torino video streaming gratis sarà disponibile per gli abbonati DAZN con pc o notebook. Come? Collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma, e su dispositivi mobili quali tablet e smartphone, scaricando l’applicazione per sistemi Android e iOS e successivamente avviandola e selezionando la partita dal palinsesto. Quando la partita sarà terminata, gli highlights e l’evento integrale saranno resi disponibili per la visione on demand.

Ultime notizie sulle formazioni di Roma-Torino.

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Florenzi, Mancini, Smalling, Kolarov; Diawara, Veretout; Kluivert, Pellegrini, Zaniolo; Dzeko. Allenatore Fonseca. Indisponibili: Mirante, Zappacosta, Cristante, Pastore, Santon. Squalificati: nessuno.

Torino (3-5-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Djidji; De Silvestri, Rincon, Lukic, Berenguer, Aina; Verdi, Belotti. Allenatore Mazzarri. Indisponibili: Falque, Lyanco, Edera, Parigini, Baselli. Squalificati: Bremer, Ansaldi.