Dove Vedere ROMA-TORINO Streaming senza Rojadirecta Video Gratis Online

Roma-Torino Streaming senza Rojadirecta: partita che possiamo vedere in diretta tv e video streaming gratis, scopri come dove e quando. Fischio d’inizio alle 20:45 di oggi 17 dicembre 2020. Dopo una striscia di nove sconfitte di fila contro la Roma fuori casa in Serie A, il Torino ha vinto la sfida dello scorso campionato a gennaio: l’ultima volta in cui i granata hanno ottenuto il successo per due trasferte consecutive contro i giallorossi nel massimo campionato risale al 1969. La Roma è rimasta a secco di gol in due delle ultime otto partite di campionato, realizzando però almeno due reti in tutte le restanti sei (21 reti nel parziale, 2.7 di media).

Potete vedere Roma-Torino in diretta su Sky Sport Uno (201 del satellite, 472 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (Canale numero 251 del satellite). La partita non viene trasmessa in chiaro e nemmeno su DAZN. Quando la partita sarà terminata, gli highlights e l’evento integrale saranno resi disponibili per la visione on demand.

Roma-Torino video streaming gratis con l’app di Sky Go (link skygo.sky.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Per tutti i non abbonati il servizio è a pagamento con Now TV (link www.nowtv.com).

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Ibanez, Smalling, Mancini; Bruno Peres, Pellegrini, Veretout, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan; Dzeko. Allenatore Fonseca. Squalificati: Cristante. Indisponibili: Mancini, Pastore, Santon, Zaniolo.

TORINO (4-3-1-2): Sirigu; Singo, Bremer, Nkoulou, Rodriguez; Meité, Rincon, Linetty; Lukic; Bonazzoli, Belotti. Allenatore Giampaolo. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Ansaldi, Baselli, Millico, Verdi.