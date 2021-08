Dove Vedere Roma-Trabzonspor Streaming Diretta Video Gratis Online

Roma-Trabzonspor senza Rojadirecta: dove in streming live e diretta tv. Forte del due a uno dell’andata conquistato in trasferta, la Roma di José Mourinho si presenta oggi giovedì 26 agosto alle ore 19, allo stadio Olimpico, per il ritorno dei playoff di Conference League contro il Trabzonspor con una formazione inedita, anche se sono tanti i ballottaggi, soprattutto in attacco. Chi vince accede alla fase a Gironi del torneo.

Roma-Trabzonspor probabili formazioni

Roma (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibañez, Viña; Diawara, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Perez; Shomurodov. Allenatore José Mourinho. A disposizione in panchina: Fuzato, Boer, Calafiori, Kumbulla, Reynolds, Cristante, Villar, Darboe, Mkhitaryan, El Shaarawy, Mayoral, Abraham, Bove, Zalewski

Trabzonspor (4-3-3): Cakir; Asan, Edgar Ie, Hugo, Peres; Hamsik, Ozdemir, Bakasetas; Gervinho, Djaniny, Nwakaeme. Allenatore Abdullah Mucib Avcı. A disposizione in panchina: Akbulut, Akpinar, Genc, Gunduz, Kardesler, Koybasi, Malli, Parmak, Sari, Trondsen, Turkmen, Cornelius.

Arbitro: Srdjan Jovanović (SRB).

Dove Vedere Roma-Trabzonspor Streaming senza Rojadirecta Diretta Video Gratis Online

Sarà possibile seguire il match Roma-Trabzonspor in diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Football e Sky Sport (canale 252 satellite). La partita quindi sarà disponibile in streaming su Sky Go (gratis per gli abbonati > link skygo.sky.it) e su Now (link www.nowtv.it). Ricordiamo che Rojadirecta non è più considerata una valida alternativa per lo streaming calcio in quanto il sito è stato chiuso in Italia perchè illegale.