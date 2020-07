Dove vedere ROMA-UDINESE Streaming senza ROJADIRECTA Live TV | Calcio Serie A

Andiamo a scoprire dove vedere Roma Udinese in streaming e in diretta tv, partita valida per la 29a giornata di Serie A. Si gioca alle ore 21:45 di oggi 2 luglio. Per trovare una vittoria dei bianconeri in questo torneo bisogna andare indietro di diversi mesi: l’ultima volta risale infatti al 12 gennaio nel match casalingo vinto 3-0 contro il Sassuolo con reti di Okaka, Sema e De Paul. Da allora sono arrivate cinque sconfitte e quattro pareggi: un trend negativo che proietta la squadra di Gotti in caduta libera verso la zona rossa della classifica.

Tutti gli ultimi 18 gol casalinghi della Roma in Serie A sono arrivati da dentro l’area di rigore (inclusi tre rigori): l’ultima rete realizzata in casa dalla distanza è di Nicolò Zaniolo a ottobre, contro il Milan. Nessuna squadra ha vinto meno gare in trasferta dell’Udinese (due) nel corso di questo campionato, l’ultima il 6 gennaio contro il Lecce.

I precedenti sorridono nettamente alla formazione capitolina, che nelle ultime dieci sfide contro l’Udinese ha ottenuto ben nove vittorie: l’unica sconfitta risale al novembre 2018, quando i bianconeri si imposero in casa ancora con De Paul. Sono invece ben 91 i precedenti totali tra le due squadre con un bilancio nettamente a favore della Roma: vincente per 47 volte, con 21 sconfitte e 23 pareggi.

Dove vedere Roma Udinese Streaming Gratis senza Rojadirecta Video Online Oggi.

Potete vedere Roma Udinese sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 252 del satellite). Rojadirecta è illegale e non si può usare perchè oscurata. Roma Udinese non viene trasmessa in chiaro.

Diretta streaming su pc, tablet e smartphone su Sky Go (gratis per gli abbonati), raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC. Al termine della sfida, gli highlights e l’evento integrale saranno messi a disposizione dei clienti anche per la visione on demand.

Le formazioni di Roma Udinese che ci piacerebbe vedere in campo questa sera:

Roma (4-2-3-1): Mirante; Bruno Peres, Mancini, Smalling, Kolarov; Cristante, Diawara; Carles Perez, Mkhitaryan, Perotti; Dzeko. Allenatore Fonseca. Squalificati: Pellegrini, Veretout. Indisponibili: Pau Lopez.

Udinese (3-5-2): Musso; Becao, Nuytinck, Samir; Stryger Larsen, De Paul, Jajalo, Fofana, Sema; Okaka, Lasagna. Allenatore Gotti. Squalificati: Nessuno. Indisponibili: Mandragora, Prodl.