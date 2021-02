Dove Vedere ROMA VERONA Streaming Gratis TV Online Serie A

Roma Verona Streming Gratis italiano: partita da vedere gratis online, scopri come dove e quando. Fischio d’inizio alle ore 20:45 ITA di oggi domenica 31 gennaio 2021. Si gioca all’Olimpico per la 20a giornata di Serie A. I veronesi stanno facendo un grande campionato: sono ottavi al termine di un importante girone d’andata. La Roma, che era al terzo posto con 37 punti in classifica prima delle altre partite, e quindi oggi punta a ottenere tre punti per restare agganciata al treno delle prime (Milan 46, Inter 44, Juventus 39). Andiamo a scoprire dover vedere Roma Verona in streaming e in diretta tv.

Roma Verona streaming gratis: le formazioni

ROMA (3-4-2-1): Mirante; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Veretout, Villar, Spinazzola; Mkhitaryan, Lo. Pellegrini; Borja Mayoral. Allenatore Fonseca. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Dzeko, Pedro, Zaniolo.

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Dawidowicz, Gunter, Dimarco; Faraoni, Tameze, Ilic, Lazovic; Barak, Zaccagni; Lasagna.

Dove guardare Roma Verona streaming gratis e diretta online

Allenatore Juric. Squalificati: Magnani. Indisponibili: Benassi, Ruegg, Sturaro, Veloso, Vieira.

Potete vedere Roma Verona con Sky Sport Uno (canali 472 in HD e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (numero 202 del satellite e 473 del digitale terrestre) e Sky Sport (251 del satellite). Telecronaca Riccardo Gentile, commento tecnico di Massimo Ambrosini. A bordocampo Paolo Assogna e Angelo Mangiante.

Video streaming gratis sarà disponibile per gli abbonati su Sky Go (link skygo.sky.it), la piattaforma di streaming video che puoi vedere dal tuo Computer, Tablet, Smartphone e Smart TV connessa ad internet. Match online anche su Now TV (link www.nowtv.it), registrandosi al sito e acquistando uno dei pacchetti disponibili. Rojadirecta e TarjetaRojaOnline Gratis oscurati perchè considerati illegali in Italia.