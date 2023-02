Dove vedere SALERNITANA-JUVENTUS Streaming Gratis Video: Nicola vs Allegri

Salernitana-Juventus Streming Gratis italiano senza Rojadirecta. Salernitana-Juventus, partita valida per la 21esima giornata di Serie A, andrá in scena allo stadio “Diego Armando Maradona” con il tutto esaurito oggi 7 febbraio alle ore 20:45 italiane.

La Juventus cercherà in tutti i modi di fermare una striscia di 3 partite consecutive senza successi in Serie A, martedì in trasferta contro la Salernitana. La Juventus si trova al 13° posto con 23 punti, mentre la Salernitana si trova in 14ª posizione con 21 punti. Con 18 partite da giocare, la Juventus insegue la Roma 6° in classifica, dietro di 14 punti nella corsa per un posto in Conference League Qualifiers. La Salernitana è a 16 punti dalla zona utile per la qualificazione.

Andiamo a scoprire dover vedere Salernitana Juventus streaming e in diretta tv.

Salernitana-Juventus streaming gratis: le formazioni

Salernitana (4-3-3): Ochoa; Sambia; Bronn, Troost Ekong, Bradaric; Coulibaly, Nicolussi Caviglia, Vilhena; Candreva, Piatek, Dia. Allenatore Nicola. A disposizione in panchina: Sepe, Daniliuc, Pirola, Lovato, Bohinen, Crnigoj, Botheim, Kastanos, Valencia, Bonazzoli. Indisponibili: Fazio, Gyomber, Maggiore, Mazzocchi.

Juventus (3-5-1-1): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria; Vlahovic. Allenatore Max Allegri. A disposizione in panchina: Perin, Pinsoglio, De Sciglio, Alex Sandro, Rugani, Miretti, Soulé, Iling Junior, Chiesa, Kean. Indisponibili: Kaio Jorge, Milik, Pogba.

Arbitro: Rapuano di Rimini. Guardalinee: Margani-Cipressa. Quarto Uomo: Massimi. VAR: Doveri. Assistente VAR: Paterna.

Salernitana-Juventus in diretta tv senza Roja Club? Ovviamente con DAZN visibile anche con le smart tv di ultima generazione compatibili. La telecronaca di Salernitana-Juve su DAZN sarà affidata a Stefano Borghi, con commento tecnico di Andrea Stramaccioni.

Come vedere Salernitana-Juventus streaming gratis diretta online senza Rojadirecta?

Salernitana-Juventus streaming online è disponibile su DAZN gratis per gli abbonati. L’applicazione è scaricabile sulle moderne smart tv oppure sulle console di gioco PlayStation e Xbox, utilizzabile su dispositivi come TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast. Match fruibile anche in streaming calcio gratis (per gli abbonati) con l’app anche con i vostri smartphone, tablet e pc. A parte quelle menzionate sopra, non ci sono altre alternative per vedere Salernitana-Juventus mentre su internet.