Dove vedere SALERNITANA-NAPOLI Streaming Gratis Video: Federico Bonazzoli VS Fabián Ruiz

Salernitana-Napoli Streming Gratis italiano senza Rojadirecta. Salernitana-Napoli, derby campano valido per la undicesima giornata di campionato, si disputerà alle ore 18:00 italiane di oggi domenica 31 ottobre 2021 nel palcoscenico dello Stadio Arechi di Salerno.

L'allenatore del Napoli, primo in classifica alla pari con il Milan con 28 punti in 10 giornate (nove vittorie e un pareggio, nessuna sconfitta, eguagliato il record stabilito da Sarri nella stagione 2017/18): "Anche Osimhen, Koulibaly, Insigne erano bambini come voi, che speravano di diventare campioni e sono partiti da queste strutture. Crescendo, piano piano, lo sono diventati. Per noi siete importantissimi, noi stiamo a guardare quello che voi riuscirete a creare e a diventare in futuro".

Salernitana-Napoli streaming gratis: le formazioni

Cosa succede in casa Napoli? Spalletti, attualmente primo insieme a Pioli con 28 punti, è reduce dalla netta vittoria contro il Bologna per 3-0 con un ritrovato Insigne, ad un solo gol di distanza dai 115 di Maradona, autore di una doppietta su rigore. Con una vittoria il Napoli potrebbe portarsi nuovamente da solo in testa, in attesa del Milan che gioca in casa della Roma alle 20:45.

Cosa succede in casa Salernitana? Situazione opposta per la Salernitana, terzultima con 7 punti a solo un punto dall’ultimo posto. La squadra di Colantuono, dopo due sconfitte di fila, è reduce dal successo all’ultimo secondo con il Venezia, firmato dalla rete al 95′ di Schiavone. Pesante assenza per Spalletti, con Osimhen che non è partito per la trasferta a causa di un risentimento muscolare nell’ultimo allenamento.

Salernitana (4-3-1-2): Belec; Ranieri, Gyomber, Strandberg, Zortea; Schiavone, Di Tacchio, Obi; Ribery; Bonazzoli, Djuric. Allenatore Colantuono.

A disposizione in panchina: Fiorillo, Russo, Delli Carri, Aya, Gagliolo, Jaroszynski, Veseli, Kechrida, Kastanos, Simi, Vergani, Gondo.

Napoli (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Fabian Ruiz, Zielinski; Politano, Mertens, Lorenzo Insigne. Allenatore Spalletti.

A disposizione in panchina: Meret, Marfella, Ghoulam, Zanoli, Juan Jesus, Demme, Elmas, Lobotka, Lozano, Petagna.

Arbitro: Fabbri di Ravenna. Guardalinee: Tegoni e Vecchi. Quarto Uomo: Pezzuto. VAR: Banti. AVAR: Alassio.

Potete vedere Salernitana-Napoli con il servizio a pagamento di streaming online DAZN visibile con smart tv di ultima generazione compatibili. La telecronaca di Salernitana-Napoli su DAZN sarà curata da Stefano Borghi, che sarà affiancato da Marco Parolo al commento tecnico.

Il derby campano torna nel massimo campionato dopo 73 anni dall’ultima volta: gli unici due confronti in Serie A tra le due squadre infatti risalgono alla stagione 1947/48, con due pareggi per 0-0 a Napoli e 3-3 a Salerno. L’ultimo precedente invece risale al 2009, con la vittoria del Napoli per 3-0 in Coppa Italia.

Dove vedere Salernitana-Napoli Streaming Gratis senza Rojadirecta TV



Salernitana-Napoli streaming online gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi streaming riservati per la visione su pc, smartphone e tablet, per seguire le partite streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps.

Solo due i precedenti in Serie A tre le due squadre campane, entrambi finiti in pareggio e risalenti alla stagione 1947/1948. Il Napoli è una delle sei squadre contro cui la Salernitana è imbattuta in Serie A ma, contro gli azzurri, la squadra granata ha ottenuto appena tre vittorie (tutte in casa) in 22 partite se consideriamo tutte le competizioni (l’ultima risale al 2002, in Serie B).

Il Napoli non pareggia contro una squadra neopromossa dal 2016, quando fece 2-2 a Pescara: da quel giorno 27 vittorie e 3 sconfitte. Dopo la vittoria ottenuta contro il Venezia, in Salernitana-Napoli i locali hanno l’opportunità di rimanere imbattuti per due gare di fila in Serie A per la prima volta dal maggio 1999, quando c’era Francesco Oddo in panchina.

Il Napoli, invece, con la sfida tutta campana Salernitana-Napoli può arrivare a 10 vittorie in 11 partite di campionato: è accaduto solo una volta, nel 2017/2018. La squadra di Spalletti ha fatto registrare 7 clean sheet in 10 gare, con il 70% ha la percentuale più alta nei cinque maggiori campionati europei.