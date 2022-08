Dove vedere Salernitana-Roma Streaming TV: info Video Diretta Gratis Online

Salernitana-Roma streaming gratis con i links online senza Rojadirecta. Fischio d’inizio alle 20:45 di oggi domenica 143 agosto 2022. Salernitana-Roma è valida per la 1a giornata di Serie A stagione 2022/23. Si gioca allo stadio Arechi di Salerno. Mentre aspettiamo il calcio d’inizio della partita in diretta tv, andiamo a scoprire le probabili formazioni e dove vedere Salernitana-Roma streaming gratis online.

Salernitana-Roma, probabili formazioni

Salernitana (3-5-2): Sepe; Gyomber, Fazio, Pirola; Candreva, Kastanos, L. Coulibaly, Vilhena, Mazzocchi; Botheim, Bonazzoli. Allenatore Nicola. A disposizione in panchina: Micai, Sorrentino, Bronn, Bradaric, Veseli, Sambia, Ribéry, Valencia, Radovanovic, Kristoffersen, Kechrida, Capezzi, Motoc, Iervolino. Indisponibili: Fiorillo, Lovato, Jaroszynski, Bohinen. Squalificati: nessuno.

Roma (3-4-1-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Matic, Pellegrini, Zalewski; Paulo Dybala; Zaniolo, Abraham. Allenatore Mourinho. A disposizione in panchina: Svilar, Kumbulla, Tripi, Spinazzola, Vina, Celik, Cristante, Wijnaldum, Bove, El Shaarawy, Shomurodov, Felix. Indisponibili: Darboe. Squalificati: nessuno.

Arbitro: Sozza della sezione di Seregno. Assistenti: Cecconi e Bercigli. IV uomo: Baroni. Var: Aureliano. Assistente Var: Vivenzi.

Salernitana-Roma streaming gratis e diretta online senza Rojadirecta.

Salernitana-Roma in diretta tv è disponibile solo su DAZN. L’applicazione è scaricabile sulle moderne smart tv oppure sulle console di gioco PlayStation e Xbox, utilizzabile su dispositivi come TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast. Match fruibile anche in streaming calcio gratis (per gli abbonati) con l’app anche con i vostri smartphone, tablet e pc.

Alternativa per vedere Salernitana-Roma streaming senza Rojadirecta italiano

Se non riuscite ad accedere al sito ufficiale di Rojadirecta Online, potete provare a cercare Salernitana-Roma Rojadirecta su Video YouTube e Facebook Live-Stream, ultime mode per il calcio streaming. Per seguire la cronaca testuale della sfida live puoi colelgarti al sito della Gazzetta dello Sport. A parte quelle menzionate sopra, non ci sono altre alternative per vedere Salernitana-Roma mentre su internet.