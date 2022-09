Dove vedere Salisburgo-Milan Streaming Online in italiano Gratis Video TV

Salisburgo-Milan Streming Gratis italiano senza Rojadirecta. Salisburgo-Milan, partita valida per l’apertura del Gruppo E della fase a gironi di Champions League, andrà in scena alle ore 21 italiane di oggi martedì 6 settembre 2022. Andiamo a scoprire dover vedere Salisburgo-Milan streaming e in diretta tv.

Come guardare Salisburgo-Milan TV Gratis invece di Rojadirecta Online



Potete vedere Salisburgo-Milan sui canali digitali di Sky Sport Action (numero 206 del satellite) e Sky Sport (numero 253 del satellite). Su Sky sarà Federico Zancan a raccontare le emozioni della sfida, con commento tecnico di Luca Marchegiani.

Diretta disponibile anche con Infinity +, tramite l’apposito abbonamento e accedendo alla piattaforma da una moderna smart tv. Qui saranno Riccardo Trevisani e Giancarlo Camolese a raccontare la sfida.

Si gioca allo stesso orario di PSG-Juventus che viene trasmessa in chiaro su Canale 5 di Mediaset.

Salisburgo-Milan streaming gratis: le formazioni

Salisburgo (4-3-1-2): Kohn; Dedic, Solet, Wober, Ulmer; Capaldo, Seiwald, Kjaergaard; Kameri; Okafor, Fernando. Allenatore Matthias Jaissle. A disposizione in panchina: Mantl, Stejskal, Pavlovic, Baidoo, Bernardo, Gourna-Douath, Bernede, Adamu. Indisponibili: Diakite, Diambou, Koita, Okoh, Piatkowski, Tijani, Van der Brempt. Squalificati: Nessuno. Diffidati: Nessuno.

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Hernandez; Tonali, Bennacer; Saelemaekers, De Ketelaere, Leao; Giroud. Allenatore Stefano Pioli. A disposizione in panchina: Mirante, Jungdal, Dest, Kjaer, Gabbia, Ballo-Touré, Pobega, Brahim Diaz, Messias, Origi. Indisponibili: Florenzi, Krunic. Squalificati: Nessuno. Diffidati: Nessuno.

Arbitro: Srdjan Jovanovic (Serbia). Guardalinee: Stojkovic e Mihajlovic. IV Uomo: Simovic. VAR: Dankter (Germania). Assistente VAR: Millot (Francia).

Dove vedere Salisburgo-Milan Streaming Gratis senza Rojadirecta



Salisburgo-Milan streaming online gratis con Mediaset Infinity Plus per gli abbonati, tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Al termine del confronto gli highlights e l’evento integrale saranno resi disponibili per la visione in modalità on demand.

Per gli abbonati a Sky Salisburgo-Milan live streaming è a disposizione l’app SkyGo. L’ultima alternativa per la diretta streaming è con NOW TV a pagamento per tutti. La partita non si può vedere su Rojadirecta TV perchè considerata illegale in Italia.

Alternative a Rojadirecta? Abbiamo Video YouTube, Facebook Live-Stream e Periscope, oppure il raccoglitore internet di links online gratuiti “Rojadirecta TV Online” o “RojadirectaTV” che però è stato dichiarato illegale in Italia. Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter e sul sito del Corriere dello Sport ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.