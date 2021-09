Dove vedere SAMPDORIA-INTER Streaming Gratis ROJADIRECTA Video: Quagliarella vs Dzeko

Sampdoria-Inter Streming Gratis italiano senza Rojadirecta. Sampdoria-Inter, partita valida per la terza giornata di Serie A, si disputerà la mattina di oggi domenica 12 settembre 2021 nel palcoscenico dello Stadio Luigi Ferraris di Marassi in Genova. Il fischio d’inizio della gara, che sarà la 129esima in Serie A fra le due formazioni e sarà diretta dal signor Daniele Orsato di Schio, è in programma alle ore 12:30. Andiamo a scoprire dover vedere Sampdoria Inter streaming diretta tv.

Sampdoria-Inter streaming gratis: le formazioni

Sampdoria (4-4-2): Audero; Depaoli, Yoshida, O Colley, Augello; Candreva, Thorsby, Silva, Damsgaard; Quagliarella, Caputo. Allenatore D’Aversa. A disposizione in panchina: Falcone, Ravaglia, Bereszynski, Dragusin, A Ferrari, Chabot, Trimboli, Askildsen, Verre, Ciervo, Ihattaren. Indisponibili: Ekdal, Gabbiadini, Murru, Torregrossa. Squalificati: nessuno.

Inter (3-5-1-1): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Sensi; Dzeko. Allenatore Inzaghi. A disposizione in panchina: I Radu, Cordaz, D’Ambrosio, Ranocchia, Kolarov, Dumfries, Dimarco, Vidal, Gagliardini, Correa, L Martinez, Satriano. Indisponibili: Eriksen, Brazao. Squalificati: nessuno.

Arbitro: Daniele Orsato di Schio. Guardalinee: Peretti e Pagliardini. Quarto uomo: Baroni. Var: Nasca. Avar: Giallatini.

Dove guardare Sampdoria-Inter Diretta TV Online senza Rojadirecta e TarjetaRojaOnline Gratis



Potete vedere Sampdoria Inter con il servizio a pagamento di streaming online DAZN visibile con smart tv di ultima generazione compatibili. La partita sarà trasmessa anche da Sky qui: Sky Sport Calcio (numero 202 del satellite, numero 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite).

Dove vedere Sampdoria-Inter Streaming Gratis senza Rojadirecta e TarjetaRojaOnline

Sampdoria Inter streaming online gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it), SkyGo e Now, tra i servizi streaming riservati per la visione su pc, smartphone e tablet, per seguire le partite streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps. Rojadirecta e TarjetaRojaOnline Gratis oscurati perchè considerati illegali in Italia.