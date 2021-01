Dove vedere SAMPDORIA INTER Streaming TV Online Video Gratis

Sampdoria Inter in diretta live tv e streaming gratis sui canali digitali a partire dalle ore 15:00 di oggi 6 gennaio 2021. Sampdoria Inter si gioca al Luigi Ferraris di Marassi (Genova) per la 16a giornata di Serie A. L’Inter va a caccia della nona vittoria consecutiva e, in attesa del big match di San Siro tra Milan e Juventus, cerca una vittoria per raggiungere la vetta della classifica. Oggi i nerazzurri saranno impegnati al Ferraris contro una Sampdoria reduce da due sconfitte consecutive e priva del bomber Quagliarella passato alla Juventus di Pirlo.

Sampdoria Inter streaming senza Rojadirecta e diretta tv.

La diretta di Sampdoria Inter è visibile su Sky Sport (canale 252 del satellite) e Sky Sport Serie A (canale 202 del satellite, 473 del digitale terrestre).

Diretta streaming su pc, tablet e smartphone sul sito internet di Sky Go (link skygo.sky.it) gratis per gli abbonati, raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC. Match online anche su Now TV (link www.nowtv.it), registrandosi al sito e acquistando uno dei pacchetti disponibili.

Sampdoria Inter Formazioni fantacalcio.

Sampdoria (4-4-1-1): Audero; Yoshida, Colley, Tonelli, Augello; Candreva, Adrien Silva, Thorsby, Darmsgaard; Ramirez; Keita.

Allenatore Ranieri. Squalificati: Ekdal. Indisponibili: A Ferrari, Gabbiadini, Prelec.

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Gagliardini, Darmian; Lautaro Martinez, Sanchez. Allenatore Conte. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Lukaku, Pinamonti, Vecino.

La Juventus starebbe stringendo per il ritorno a Torino di Fabio Quagliarella, bomber classe 1983 della Sampdoria. Come riportato da “Sky Sport”, infatti, il club bianconero starebbe discutendo con l’entourage del giocatore sulla durata del contratto: Quagliarella chiederebbe un accordo valido fino al giugno del 2022, mentre la Juventus sarebbe maggiormente propensa a limitare l’accordo a fine stagione. La Samp, dal canto suo, non si opporrebbe alla partenza di Quagliarella, che vorrebbe chiudere la carriera con un’ultima esperienza in una big.