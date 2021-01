Dove Vedere SAMPDORIA JUVENTUS Streaming Gratis TV Online Serie A

Sampdoria Juventus Streming Gratis italiano: partita della 20a giornata di Serie A che possiamo vedere gratis online, scopri come dove e quando. Fischio d’inizio alle ore 18:00 ITA di oggi sabato 30 gennaio 2021. Juventus e Sampdoria non hanno pareggiato nessuna delle ultime otto sfide di Serie A disputate in casa dei blucerchiati (tre successi casalinghi e cinque esterni nel parziale): l’ultimo pareggio risale a gennaio 2011, a reti inviolate con Buffon tra i pali bianconeri e Curci per i liguri. Andiamo a scoprire dover vedere Sampdoria Juventus in streaming e in diretta tv.

Sampdoria Juventus streaming gratis: le formazioni

Sampdoria (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Adrien Silva, Thorsby, Jankto; Keita, Quagliarella. Allenatore Ranieri. Squalificati: nessuno. Indisponibili: A. Ferrari, Gabbiadini.

Juventus (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, de Ligt, Bonucci, Chiellini; McKennie, Arthur, Rabiot, Chiesa; Morata, CR7 Cristiano Ronaldo (nella foto di copertina). Allenatore Pirlo. Squalificati: Kulusevski. Indisponibili: Bernardeschi, Paulo Dybala.

Dove guardare Sampdoria Juventus streaming gratis e diretta online senza Rojadirecta e TarjetaRojaOnline



Potete vedere Sampdoria Juventus con con Sky Sport Serie A (numero 202 e

249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite).per gli abbonati con Sky Go (link skygo.sky.it) e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app.

Match online anche su Now TV (link www.nowtv.it), registrandosi al sito e acquistando uno dei pacchetti disponibili. Servizio streaming riservato per la visione su pc, smartphone e tablet, per seguire le partite streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps. Rojadirecta e TarjetaRojaOnline Gratis oscurati perchè considerati illegali in Italia.